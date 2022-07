Al San Diego Comic-Con 2022 uno degli appuntamenti più interessanti e carichi di novità è stato certamente il panel dedicato alla Marvel. Durante l’evento, i Marvel Studios hanno sollevato il sipario sulle tantissime produzioni in arrivo tra cui spicca l’annuncio di Daredevil Born Again.

Il Diavolo di Hell’s Kitchen tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie a lui dedicata. A far impazzire ulteriormente in fan ci ha pensato l’account Twitter dei Marvel Studios con alcune informazioni molto interessanti.

Nel cinguettio si legge che la serie arriverà su Disney+ nella primavera 2024, quindi non è proprio dietro l’angolo. Tuttavia, l’attesa sarà ripagata alla grande in quanto a vestire i panni di Daredevil tornerà l’amato Charlie Cox.

Just announced in Hall H:

Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Nrt7xQmqfi

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022