Il panel dedicato alla Marvel che si è tenuto durante il San Diego Comic-Con 2022 è stato particolarmente ricco ed importante. La Casa delle Idee ha mostrato al mondo il futuro del Marvel Cinematic Universe (MCU) e tutte le novità che ci aspettano nel corso dei prossimi anni.

Tra le produzioni più attese in arrivo nel corso dei prossimi mesi, spicca con particolare forza Black Panther: Wakanda Forever. Il debutto della pellicola è atteso per il prossimo 11 novembre al cinema negli Stati Uniti mentre in Italia arriverà il 9 novembre. In attesa della data di uscita, finalmente ecco arrivare il primo trailer ufficiale.

Il filmato è stato mostrato in anteprima al San Diego Comic-Con 2022 e solo in seguito pubblicato su YouTube. La produzione ha dovuto affrontare la morte di Chadwick Boseman, interprete di Re T’Challa/Black Panther. Questa situazione si ripercuote anche nel film in quanto l’attore non sarà sostituito ma l’intera Wakanda dovrà fare i conti con la perdita dell’amato supereroe.

Black Panther: Wakanda Forever ci proietta in una Wakanda scossa dalla morte di Black Panther (Chadwick Boseman) ma che deve comunque andare avanti

Il tema del lutto è centrale in questo trailer così come lo sarà anche in tutto Black Panther: Wakanda Forever. Il filmato si apre con splendide vedute del Wakanda e dei protagonisti in azione sulle note di “No Woman No Cry“.

La canzone riassume perfettamente la situazione della regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) che devono affrontare la tragica perdita. Ma non è tutto, la nazione deve essere protetta dai nemici e quindi non c’è tempo da perdere.

Gli eroi dovranno combattere nuovi nemici, anche attraverso l’aiuto di inaspettati alleati per sopravvivere. Black Panther: Wakanda Forever si preannuncia un film carico di azione ma al tempo stesso anche estremamente emozionante in quanto il ricordo dell’amato Chadwick Boseman sarà sempre presente.