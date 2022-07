Il Marvel Cinematic Universe (MCU) attualmente si trova nella cosiddetta Fase 4 che ha dato il via alla “The Multiverse Saga” e, come facilmente intuibile, si andranno ad esplorare le pieghe del Multiverso. Tuttavia, i Marvel Studios hanno già pianificato il futuro del franchise e l’evoluzione di tutti i supereroi coinvolti.

Durante il San Diego Comic-Con 2022, la Casa delle Idee ha annunciato ufficialmente le nuove produzioni che daranno vita alla Fase 5 e dato anche un primo assaggio della Fase 6. L’universo condiviso include sia film che serie TV e si compone di ben 10 titoli distribuiti tra il 2023 e il 2024.

In particolare, il primo appuntamento è fissato per il 17 febbraio 2023 (data prevista per l’uscita americana) con Ant-Man and the Wasp Quantumania. L’ultima produzione della Fase 5, invece, sarà Thunderbolts con l’uscita pianificata per il 26 luglio 2024.

Marvel Studios ha già pianificato tutti i film e le serie TV del MCU fino al 2025, ci saranno due nuovi film sugli Avengers

L’elenco completo delle opere MCU previste dai Marvel Studio si compone di:

Ant-Man and the Wasp Quantumania – previsto per il 17 febbraio 2023

Secret Invasion – previsto per la primavera 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – previsto per il 5 maggio 2023

Echo – previsto per l'estate 2023

Loki: Stagione 2 – previsto per l'estate 2023

The Marvels – previsto per il 28 luglio 2023

Blade – previsto per il 3 novembre 2023

Ironheart – previsto per l'autunno 2023

Agatha: Coven of Chaos – previsto per l'inverno 2023/24

Daredevil: Born Again – previsto per la primavera 2024

Captain America: New World Order – previsto per il 3 maggio 2024

Thunderbolts – previsto per il 26 luglio 2024

Terminata la Fase 5, i Marvel Studios si lanceranno direttamente nella Fase 6 con il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro previsto per l’8 novembre 2024. Torneranno anche i Vendicatori con il film Avengers: The Kang Dynasty in uscita il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars qualche mese dopo, il 7 novembre.