Gli appassionati di film e serie TV da guardare in streaming sono in cerca di emozioni forti. Non importa se si tratta di produzione avventurose, d’azione, horror o fantascientifiche, l’importante è che calamitino l’attenzione dall’inizio alla fine.

Se anche voi state cercando qualcosa di memorabile da guardare, allora dovete affidarvi alle TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili in streaming. Le classifiche sono realizzate dal team di di JustWatch tenendo conto di tutti i contenuti disponibili su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Tim Vision e altro.

Vengono analizzate le attività di visione e il gradimento per stilare classifiche attendibili. Il periodo di riferimento per entrambe le TOP 10 è l’arco temporale compreso tra 11 e 17 luglio. In questo modo è possibile capire quali sono i trend della settimana appena trascorso.

Con JustWatch potete scoprire i 10 film e le 10 serie TV in streaming da non perdere se siete appassionati di avventura e fantascienza

TOP 10 – Film in streaming

Moonfall Spider-Man: No Way Home Spider-Man: Far from Home The Batman Spencer Corro da te The Northman Animali fantastici – I segreti di Silente Tenet Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

TOP 10 – Serie TV in streaming

Resident Evil: La Serie Succession This Is Us Only Murders in the Building Euphoria Westworld – Dove tutto è concesso Stranger Things The Boys Scissione Better Call Saul

La classifica TOP 10 dei film è dominata da Moonfall, film fantascientifico diretto da Roland Emmerich. Il protagonista di questo film crede che la Luna sia una struttura artificiale creata dagli alieni ma nessun crede a questa teoria, finchè non è ormai troppo tardi.

Andando a guardare la classifica delle migliori Serie TV, questa settimana l’attenzione è concentrata su Resident Evil: La Serie. La storia segue le vicende di due sorelle, figlie di Albert Wesker, creatore del terribile Virus T che ha sterminato la popolazione mondiale e l’ha trasformata in zombie.