Tesla ha rivelato di aver venduto circa il 75% dei suoi Bitcoin tra il 1 aprile e la fine di giugno.

Le vendite, che hanno avuto luogo nel secondo trimestre solare, hanno aggiunto 936 milioni di dollari in contanti al suo bilancio e sono state segnalate come una riduzione di valore negativa, ha affermato Tesla nel suo rapporto sugli utili del secondo trimestre.

Nell’ultimo anno, i prezzi di Bitcoin hanno raggiunto il picco di circa $ 67.000 a novembre 2021 e alla fine di giugno 2022 erano scambiati a poco meno di $ 20.000.

Tesla nel febbraio 2021 ha riferito di aver acquistato i Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari per diversificare il proprio bilancio lontano dalla liquidità e massimizzare i rendimenti.

Poi, a maggio, il capo di Tesla Elon Musk ha deciso che Tesla avrebbe smesso di accettare Bitcoin per gli acquisti di Tesla solo due mesi dopo aver comunicato il contrario. Il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre il 4% dopo che Musk ha twittato la sua decisione.

Il bilancio di Tesla indica che aveva 218 milioni in “risorse digitali” al 30 giugno, contro circa 1,2 miliardi negli ultimi tre trimestri e 1,3 miliardi nel trimestre terminato il 30 giugno 2021.

Presumibilmente la maggior parte delle risorse digitali rimanenti di Tesla sono Bitcoin, ma Musk ha detto in una chiamata sugli utili che Tesla non aveva venduto le proprie risorse di Dogecoin.

Nessun Doge venduto per ora

“Abbiamo convertito la maggior parte delle nostre partecipazioni in Bitcoin in fiat per un guadagno realizzato, compensato da oneri di svalutazione sul resto delle nostre partecipazioni che hanno compensato un costo di 106 milioni di dollari per i profitti e le perdite inclusi nella ristrutturazione“, ha detto un rappresentante di Tesla durante una chiamata degli investitori.

Musk è intervenuto per spiegare che la decisione di Tesla di convertire le sue partecipazioni in Bitcoin non era un “verdetto”, ma è stata fatta per migliorare la sua posizione di cassa a causa dell’incertezza sulle restrizioni COVID-19 in Cina, che hanno avuto un impatto sulla sua Shanghai Gigafactory.

“Il motivo per cui abbiamo venduto un sacco di nostre partecipazioni in Bitcoin è stata l’incertezza su quando i blocchi COVID in Cina si sarebbero attenuati, quindi era importante per noi massimizzare la nostra posizione di liquidità data l’incertezza dei blocchi COVID in Cina“, ha affermato Musk.

“Siamo certamente aperti ad aumentare le nostre partecipazioni in futuro, quindi questo non dovrebbe essere preso come un verdetto su Bitcoin. È solo che eravamo preoccupati per la liquidità complessiva data la chiusura del COVID in Cina. E non abbiamo venduto nessuno dei nostri Dogecoin.”