Gli sviluppatori di Pokémon GO hanno annunciato che le Ultracreature faranno conoscere la loro presenza in più aree del mondo durante gli eventi di gioco in concomitanza con i festeggiamenti del Pokémon GO Fest che si stanno svolgendo in tutto il mondo. In particolare, come parte degli speciali incarichi di ricerca inclusi nel gioco, i giocatori dovrebbero tenere d’occhio le Ultracreature nelle città di Berlino, Seattle e Sapporo.

Nel teaser pubblicitario del gioco, si afferma che “Le Ultracreature sono Pokémon enigmatici che provengono dall’Ultramondo”. Durante il Pokémon GO Fest, una di queste Ultracreature, Nihilego, fa la sua prima apparizione per la prima volta. Tuttavia, sembra che presto ne possano emergere altri…”

Pokémon GO si aggiorna per il suo evento

Durante questo periodo, oltre al normale inventario, avrai anche accesso a prodotti speciali, come “Beast Balls”. Inoltre, i giocatori che hanno acquistato i biglietti per l’evento potranno (durante l’orario programmato dell’evento nel giorno corrispondente a ciascun biglietto):

Quando le uova vengono poste nelle incubatrici durante il periodo dell’evento, la distanza di schiusa sarà ridotta della metà.

Durante l’evento, assicurati di scattare una foto per una sorpresa speciale!

Ci sarà una ricerca sul campo accessibile con un tema dell’evento.

Ruotando i PokéStop e aprendo i regali, avrai l’opportunità di ottenere adesivi con un tema evento.

La mappa di gioco sarà improvvisamente disseminata di coriandoli.

I biglietti per gli eventi del festival di Pokemon GO sono attualmente disponibili per l’acquisto da parte dei giocatori; tuttavia, è disponibile solo un numero limitato di biglietti. Hisuian Growlithe, Hisuian Qwilfish e Hisuian Sneasel, solo per citarne alcuni, saranno tra i Pokemon Hisuian che possono essere catturati durante l’evento “Hisuian Discoveries”, che è stato appena annunciato dal team di sviluppo di Pokemon GO. Inoltre, il team di Pokemon GO ha anche rivelato che i Pokemon Hisuian saranno giocabili durante questo evento.