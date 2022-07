Diverse voci hanno rilasciato informazioni su un telefono Motorola con il nome in codice ‘Frontier’ per diversi mesi. Secondo recenti rapporti, sarà conosciuto come Moto X30 Pro in Cina e Motorola Edge 30 Ultra nel resto del mondo. La divisione cinese di Motorola ha dichiarato oggi che l’X30 Pro sarà presentato il 2 agosto. Insieme all’X30 Pro, il Motorola Razr 2022 sarà presentato dalla società di proprietà di Lenovo.

Si prevede che il chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 alimenterà Motorola X30 Pro e Motorola Razr 2022. Oltre a questi due dispositivi, l’azienda rivelerà MyUI 4.0, che fornirà un’esperienza senza interruzioni, varie funzionalità di personalizzazione, un Ready for 3.5 migliorato con supporto per multischermo e mouse esterno, una modalità schermo diviso per i programmi e una barra laterale per accedere alle app di uso comune.

Moto X30 Pro arriverà il 2 agosto

Il Moto X30 Pro vanterà un display P-OLED FHD+ 144Hz da 6,73 pollici, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 4.500 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 125 W, secondo le voci precedenti. Sarà supportata anche la ricarica wireless.

L’X30 Pro sarà il primo smartphone al mondo a includere una fotocamera da 200 megapixel. Questa fotocamera sarà dotata di un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel e di un teleobiettivo zoom da 12 megapixel. Avrà una fotocamera frontale da 60 megapixel per i selfie.

Il Motorola Razr 2022 avrà uno schermo pieghevole P-OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con capacità di frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Avrà una fotocamera frontale da 32 megapixel e una configurazione a doppia fotocamera da 50 megapixel (principale) + 13 megapixel (ultra-wide). Includerà anche un display di copertura OLED da 3 pollici sul guscio posteriore.

Avrà anche fino a 12 GB di RAM LPDDR5, 512 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 2.800 mAh. Includerà uno scanner di impronte digitali sul lato. Il gadget sarà disponibile nelle tonalità Quartz Black e Tranquil Blue.