Iliad migliora ancora il suo parco offerte nel corso di questa stagione estiva. Il provider francese ha in serbo per gli utenti una serie di importanti promozioni e novità, a partire della telefonia mobile e dalle iniziative legate alla connessione di rete.

Iliad, la novità dell’offerta solo dati con internet illimitato

Nel corso di queste ultime settimane Iliad ha differenziato il suo panorama commerciale in diversi modi. Il provider ha messo a disposizione degli utenti ricche iniziative legate alla telefonia mobile, così come importanti promozioni per la telefonia fissa. L’ultima offerta in ordine di tempo è quella vincolata esclusivamente ai consumi per la navigazione internet.

L’offerta solo dati prevista per i clienti di Iliad contempla un pacchetto unico con 300 Giga per la navigazione di rete. Gli utenti che si troveranno a scegliere e acquistare questa promozione pagheranno una quota mensile dal valore di 13,99 euro ogni trenta giorni.

Come per altre iniziative di Iliad, anche in questo caso è previsto un costo di attivazione. Gli utenti del gestore francese, in tale circostanza, si troveranno a pagare 9,99 euro per la ricezione della SIM utile alla navigazione internet. A differenza delle altre ricaricabili, questa promozione del provider prevede costi extra per eventuali consumi legati a chiamate o invio di SMS.

Quest’iniziativa rappresenta un’occasione unica per i clienti di Iliad, specie per coloro che vogliono essere sempre connessi, in casa e fuori, senza attivare Fibra ottica o ulteriori ricaricabile. La quota internet prevista da Iliad è anche compatibile con il roaming e l’hotspot personale. Disponibile anche la compatibilità con router portatili per una navigazione internet in mobilità.