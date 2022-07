Il motore elettromagnetico esiste? La favola del momento sta prendendo ampio spazio sul web grazie al fatto che potrebbe risolvere praticamente ogni problema di ogni essere umano riguardante l’energia. È talmente bella che riesce a catturare l’attenzione di chiunque, ma siamo sicuri che, oltre ad essere bella, sia anche vera?

Energia illimitata: il motore elettromagnetico è il trend del momento

Secondo alcune fonti, questo motore sarebbe costruito in un modo alquanto bizzarro da soli magneti permanenti incastrati nel rotore e nella parte esterna. L’inclinazione dei primi permetterebbe il movimento del rotore, così da innescare una rotazione infinita e perpetua.

Detto così, sembra ultra semplice. Perché non ci abbiamo pensato prima? No, non sono i poteri forti che ci hanno impedito di venire a conoscenza di quest’invenzione: è semplicemente falsa.

Infatti, un motore del genere andrebbe ad infrangere la legge fisica della conservazione dell’energia. Già questa è una spiegazione sufficiente. Inoltre, due magneti non potrebbero mai generare energia illimitata proprio per questo motivo.

Esiste davvero una fonte di energia senza limiti?

Gli esperti stanno studiando e testando delle nuove fonti rinnovabili capaci di fornire energia potenzialmente illimitata.

Una di queste fonti è senza ombra di dubbio il grafene, un materiale capace di fornire energia di lunghissima durata alle batterie del futuro, andando ad evitarne definitivamente anche il deterioramento.

Oltre a questa invenzione, ce n’è un’altra degna di nota: la turbina via mare. Questa sarebbe capace di sfruttare le correnti oceaniche per accumulare energia, così da renderla potenzialmente illimitata.

Infine, si aggiungono alle invenzioni più prossime e accreditate ad uscire, i pannelli fotovoltaici notturni. A quanto pare, questi ultimi sarebbero capaci di produrre energia anche di notte, grazie all’accumulo del calore ricevuto durante la giornata.