Le nuove offerte del volantino Euronics battono direttamente Esselunga, riducendo di molto la spesa finale che gli utenti devono effettivamente sostenere in fase di acquisto di nuovi prodotti.

La campagna promozionale è attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordando comunque che le differenze in relazione al socio di appartenenza potrebbero essere davvero importanti, si consiglia quindi, come al solito del resto, di controllare attentamente nei negozi più vicini alla propria residenza.

Euronics: attenzione alle offerte, sono davvero assurde

Ultimi giorni di validità di una delle campagne promozionali più pazze del periodo, la perfetta occasione per accedere a smartphone top di gamma, pagandoli cifre decisamente ridotte (anche a Tasso Zero).

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, non è altro che l’ottimo Motorola Razr 5G, il primo vero foldable che butta un occhio al passato, finalmente acquistabile con un esborso finale pari a 749 euro. L’alternativa che vi possiamo consigliare è Oppo Find X3 Neo, non sarà il più recente, ma con i suoi 499 euro di spesa richiesti, può quasi essere considerato un best buy.

Tra le restanti promozioni non mancano soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come Motorola Edge 30, disponibile a 369 euro, per finire con Oppo A74 a 219 euro, Oppo Reno 8 Lite a 359 euro, Xiaomi 11T Pro a 399 euro, ed altri ancora. Tutti questi sconti possono essere visionati nella loro interezza, direttamente al seguente indirizzo, in modo da scoprire ogni singola offerta nel dettaglio.