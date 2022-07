Gli sconti del momento di Bennet propongono al pubblico italiano prezzi quasi irrisori, rappresentanti la perfetta occasione per godere di un risparmio importante, in fase di acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale resta perfettamente allineata con le aspettative degli utenti, almeno in termini di disponibilità sul territorio. Dovete infatti ricordare che gli acquisti possono essere completati ovunque senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Bennet: questi sono gli sconti che tutti vogliono

Una nuova campagna promozionale è stata lanciata in questi giorni da Bennet, gli utenti possono confrontarsi con una soluzione che prevede l’accesso ad un ottimo prodotto Apple. Stiamo parlando dell’iPad da 10.2 pollici di diagonale (versione del 2021), acquistabile nel periodo corrente ad un prezzo decisamente ridotto, basteranno 299 euro per la variante solo WiFi da 64GB.

Gli utenti maggiormente interessati agli smartphone, possono comunque pensare di acquistare un buonissimo Galaxy A12, disponibile a soli 149 euro, e dalle discrete prestazioni generali, pronto per fare la differenza nel mercato nazionale, e non solo. Il prodotto in questione viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, ovvero viene distribuito nella sua variante completamente no brand, con garanzia di 24 mesi, oltre che essere eventualmente rateizzabile, solo con l’aggiunta di un altro dispositivo che permetta di superare la soglia dei 199 euro di spesa complessivi.

Per ogni altro dettaglio ed informazione, potete collegarvi subito al sito ufficiale di Bennet.