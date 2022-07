Samsung ha introdotto la prima memoria GDDR6 a 24 Gbps del settore. È pronto per la produzione e può essere utilizzato con schede grafiche di fascia alta di nuova generazione, console di gioco e soluzioni aziendali. Samsung afferma che la loro memoria da 24 Gbps supera del 30% la sua memoria GDDR6 da 18 Gbps.

La combinazione di 24 Gbps di RAM e un bus a 384 bit fornirebbe ben oltre 1 TB di capacità al secondo. Samsung ha dimostrato la sua capacità di trasferire 275 filmati a 1080p in un secondo.

Samsung potrebbe introdurre la sua memoria nelle prossime GPU

‘Con la nostra prima GDDR6 a 24 Gbps già in fase di campionamento, non vediamo l’ora di certificare la DRAM grafica sulle architetture GPU di prossima generazione per portarla sul mercato in tempo per soddisfare un assalto di nuova domanda’, ha affermato Daniel Lee, vicepresidente esecutivo di Samsung Il team di pianificazione dei prodotti di memoria di Electronics.

A differenza dell’esclusivo GDDR6X di fascia alta (per ora), GDDR6 è molto scalabile e può essere utilizzato nelle GPU di fascia alta più veloci fino all’alimentazione di laptop efficienti. La nuova memoria è più veloce della memoria GDDR6X da 21 Gbps dell’RTX 3090 Ti , il che implica che Nvidia potrebbe optare per la memoria GDDR6 più efficiente e approvata da JEDEC rispetto a GDDR6X, che Nvidia ha sviluppato in collaborazione con Micron. Ciò potrebbe comportare design più semplici e temperature operative inferiori, che possono essere un problema con GDDR6X.

Poiché Samsung lo sta rivelando ora, è probabile che AMD, Nvidia o entrambi utilizzeranno 24 Gbps di RAM con le loro schede di prossima generazione. Tuttavia, come con qualsiasi cosa appariscente, nuova e veloce, sarà costosa e quasi sicuramente limitata alle parti di punta. Le schede di fascia media utilizzeranno una memoria da 16 a 18 Gbps, mentre le schede appena al di sotto delle ammiraglie potrebbero utilizzare una memoria da 21 Gbps.

Una memoria più veloce elimina la necessità di bus di memoria estremamente ampi. Abbiamo visto schede con bus a 512 bit e GDDR3 molto lenta ben più di un decennio fa, ma se GDDR6 (e il futuro GDDR7 ) continua a crescere in velocità, i giorni degli ampi bus di memoria sulle GPU consumer saranno lontano.