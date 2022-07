Quest’anno, il 28 ottobre, Bayonetta 3 sarà messo a disposizione del pubblico. Il prossimo dicembre segnerà il 5° anniversario della sua rivelazione ai Game Awards 2017. Considerando che il primo annuncio è avvenuto circa quattro anni dopo l’uscita di Bayonetta 2, i fan hanno atteso con impazienza questa uscita.

In questa terza puntata della serie, Bayonetta unirà le forze con le altre Umbra Witches per combattere un nuovo nemico noto come Homunculi. Il gioco consentirà inoltre ai giocatori di prendere il controllo di un nuovo personaggio chiamato Viola e darà a Bayonetta nuove abilità tra cui Demon Masquerade, in cui l’eroina acquisisce potere combinandosi con un Demone Infernale. I giocatori potranno anche giocare come Viola nel gioco.

Bayonetta 3 arriverà molto presto

Tuttavia, non è finita! I fan che sono molto devoti al franchise potranno acquistare un’edizione da collezione del gioco chiamata Trinity Masquerade edition. Questa edizione conterrà un libro di opere d’arte e custodie per giochi intercambiabili che, una volta assemblate, creano un’immagine trittico.

La “Modalità Naive Angel” del gioco è forse l’informazione che fornirà più ilarità a seguito di questo annuncio. La notorietà di Bayonetta si estende ben oltre la base di gioco dei giochi ad altre parti della comunità, in gran parte a causa della natura osé del personaggio.

Ma non c’è bisogno di allarmi, Naive Angel Mode, è qui per aiutarti. Quando viene utilizzata la modalità Naive Angel, molti dei personaggi del gioco appena vestiti, inclusa la stessa Bayonetta, riceveranno qualche pezzo di stoffa in più per coprire i loro punti più sensibili. Bayonetta non è l’unico personaggio a ricevere questo vantaggio. Lo sviluppatore del gioco, Platinum Games, afferma che questo dovrebbe rendere più semplice giocare “senza creare un’atmosfera sgradevole”.