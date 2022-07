Il produttore cinese Honor ha da poco svelato per il mercato cinese un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Honor X40i, il quale può vantare la presenza di un design piuttosto moderno e un po’ ispirato ai device di Huawei. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Honor svela ufficialmente in Cina il nuovo medio di gamma Honor X40i

Honor X40i è stato presentato in queste ore in Cina dal produttore Honor. Come già accennato, il nuovo smartphone si presenta con un design moderno, con una eccellente ottimizzazione delle cornici attorno al display. La backcover posteriore è poi disponibile in diverse colorazioni, tra cui Rose Galaxy. Il peso è poi contenuto, solo 180 grammi. Il design della parte posteriore ricorda un po’ quello degli ex fratelli di casa Huawei, ovvero la serie P50. Troviamo infatti due grandi zone circolari dove sono posizionate due fotocamere, un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Andando nello specifico, troviamo un display LCD LTPS da 6.7 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+, ma il refresh rate si ferma però ai soli 60Hz. Le prestazioni sono poi affidate al soc MediaTek Dimensity 700, un processore con processo produttivo a 7 nm. La batteria ha una capienza di 4000 mAh e supporta la ricarica rapida da 40W. Il sistema operativo è invece Android 12 con l’interfaccia utente personalizzata da Honor, ovvero la MagicUI 6.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio gamma Honor X40i sarà disponibile per il momento in Cina ad un prezzo iniziale di circa 235 euro, mentre il prezzo massimo è di circa 295 euro.