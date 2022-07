E’ arrivato un nuovo store online di Gamestop che si basa sullo scambio di NFT e criptovalute. Le statistiche mostrano che la società è stata trasparente sull’acquisto degli NFT, dato che verrà addebitata una commissione totale del 2,25% sugli acquisti.

Ma anche se non conosciamo le spese generali totali o l’investimento iniziale, sono informazioni sufficienti per avere un’idea approssimativa di quanto guadagna il negozio ogni giorno. Come riporta Ars Technica, le vendite del primo giorno hanno totalizzato 1.835 Ethereum, ovvero circa 1,98 milioni di dollari in denaro reale. Ciò si traduce in 44.500 dollari di commissioni stimate per GameStop, ovvero circa lo 0,27% delle sue vendite nette giornaliere nel 2021.

Per fare un po’ di più il calcolo, GameStop aveva 4.816 negozi in tutto il mondo all’inizio del 2021. Dividere le vendite nette giornaliere per quel numero significa circa 3.426 dollari di attività in ogni negozio ogni giorno. Aprire il mercato NFT è stato effettivamente come aprire una dozzina di negozi GameStop, anche se con il vantaggio di non dover assumere effettivamente lavoratori a ore.

La collezione MetaBoy NFT è responsabile della maggior parte delle attività di vendita sul mercato NFT di GameStop nelle ultime 24 ore.

Easter Egg NFT da scoprire

Mentre il mercato si avvicina al completamento del suo secondo giorno di azione, sono stati stimati solo 823.484 dollari in volume di vendite aggiuntivo, circa $ 18.578 in commissioni aggiuntive. Anche se è troppo presto per dire se le cose stanno già rallentando dopo la corsa del primo giorno, di certo non sembrano accelerare. Come sottolinea Ars Technica, il mercato NFT in generale è diminuito drasticamente negli ultimi sei mesi, con il volume delle vendite giornaliere su piattaforme consolidate come OpenSea in calo del 90%.

Ma gli appassionati di GameStop vedono solo il lato positivo e stanno già parlando del potenziale di crescita esponenziale e di nuove strutture tariffarie redditizie collegate al portafoglio NFT proprietario di GameStop.

Gli appassionati hanno inoltre trovato un riferimento a un file segreto nei metadati scoprendo che l’inserimento del classico cheat code Konami avrebbe portato all’animazione di un razzo spaziale e successivamente a un teschio ASCII. Questi piccoli Easter Egg hanno ovviamente fatto salire il prezzo delle azionidi GameStop del 10% questa settimana.