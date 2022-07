Anche i veicoli collegati stanno iniziando ad adottare il modello di business in abbonamento. Secondo una storia di The Verge, i proprietari di BMW in un numero selezionato di nazioni dovranno pagare 18 dollari al mese per i sedili riscaldati. Il riscaldamento per i sedili anteriori è uno dei numerosi aggiornamenti software aggiuntivi opzionali che possono essere acquistati presso i punti vendita ConnectedDrive di BMW nel Regno Unito, Germania, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Sud Africa. Altri aggiornamenti includono connettività e navigazione Bluetooth. Inoltre, le luci alte automatiche (circa 12 dollari al mese) e il riscaldamento del volante (circa 12 dollari al mese) sono disponibili a un prezzo mensile aggiuntivo.

In queste nazioni, i proprietari di BMW non avranno bisogno di portare i loro veicoli in un centro di assistenza per far installare le nuove funzionalità sui loro veicoli. L’hardware necessario è già installato; gli automobilisti dovranno solo pagare un prezzo aggiuntivo per attivare le funzionalità tramite un aggiornamento software via etere sulla piattaforma ConnectedDrive di BMW.

BMW negli Stati Uniti offre anche altri servizi a pagamento

È anche qui che gli utenti possono pagare per altre opzioni accessibili solo tramite un abbonamento annuale, come l’accesso a una libreria musicale online (213 dollari all’anno) e gli avvisi sugli autovelox (30 dollari).

Le microtransazioni non sono del tutto sconosciute ai conducenti BMW negli Stati Uniti, nonostante il fatto che BMW non abbia rivelato alcuna intenzione di includere sedili riscaldati nel suo negozio ConnectedDrive negli Stati Uniti. La società è stata oggetto di critiche in passato quando ha richiesto un prezzo annuo di 80 dollari per Apple CarPlay, cosa che alla fine ha deciso di smettere di fare.

Tuttavia, il modello pay-per-feature è ancora molto vivo e vegeto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, i conducenti BMW sono tenuti a pagare costi aggiuntivi per una serie di aggiornamenti software. Queste tariffe includono 50 dollari all’anno per accedere a ConnectedDrive e 200 dollari all’anno (dopo il terzo anno) per aggiornare le mappe di navigazione nel proprio veicolo.