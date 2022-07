HMD Global non è estranea ai feature phone, avendo rilasciato dispositivi con un’estetica classica e opzioni a basso costo come il Nokia 105. L’azienda ha ora lanciato tre nuovi feature phone e un tablet di fascia bassa, ma il Nokia 5710 XpressAudio ha suscitato il nostro interesse.

Dalla parte anteriore, il nuovo telefono assomiglia a qualsiasi altro telefono con funzionalità candy bar, ma il retro del telefono contiene un trucco unico. La parte posteriore del telefono presenta un pannello posteriore separato nella parte superiore e facendolo scorrere verso il basso si scopre uno scomparto per gli auricolari true wireless integrati. Ancora meglio, lo scomparto può caricare le tue cuffie.

Nokia ti permetterà di caricare le cuffie direttamente nel telefono

Tuttavia, non aspettarti una batteria di grandi dimensioni, poiché ha solo 1.450 mAh. Poiché i feature phone non consumano molta energia e gli auricolari hanno innanzitutto batterie piccole, non ci aspettiamo che un ciclo di ricarica degli auricolari riduca significativamente la durata della batteria del telefono.

In caso contrario, HMD afferma che la batteria è sostituibile e che fornirebbe fino a sei ore di conversazione e fino a 20 giorni di standby 4G dual-SIM. Gli auricolari in dotazione possono riprodurre musica fino a quattro ore con una singola carica.

Sono inclusi uno schermo QVGA da 2,4 pollici, una porta da 3,5 mm, Bluetooth 5.0, 128 MB di memoria espandibile, pulsanti di controllo audio dedicati, supporto radio FM, una porta micro-USB e una fotocamera di qualità VGA. Dato l’antico sistema operativo Symbian S30, non aspettarti le attuali capacità di streaming di musica, ma il supporto microSD (fino a 32 GB) significa che c’è molto spazio per i file musicali locali.

HMD ha dichiarato in un comunicato stampa inviato via e-mail che il Nokia 5710 XpressAudio sarà disponibile nel Regno Unito per £ 74,99. Al momento non ci sono parole per quanto riguarda la disponibilità estesa.