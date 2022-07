Nothing di Carl Pei dovrebbe presentare il suo primo smartphone, il Nothing Phone 1, oggi alle 17:00 tramite un evento online. Tuttavia, una fuga di notizie dell’ultimo minuto su Twitter dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha lasciato poco all’immaginazione.

Lo sviluppatore afferma di avere accesso al firmware del telefono, fornendo informazioni fino ai minimi dettagli. Secondo il firmware, il Nothing Phone 1 è prodotto da BYD Electronics, un ODM (Original Design Manufacturer) cinese. Gli ODM sono responsabili della progettazione e della produzione di gadget venduti con il marchio OEM (Original Equipment Manufacturers).

Nothing Phone 1 sarà rilasciato presto

Secondo Wojciechowski, anche il software del telefono è in gran parte costruito da BYD Electronics, motivo per cui il device include diverse app cinesi generiche. Ad esempio, il firmware rivela che l’app della fotocamera da 400 MB di Nothing Phone 1 è un’app di terze parti personalizzata con configurazioni di altri produttori cinesi. Dovrebbero essere supportati immagini HDR, alcune modalità di bellezza, panoramica, bokeh, macro, time-lapse, filtri semplici e una modalità esperto.

Anche la modalità gioco del telefono sembra essere una soluzione di terze parti, con numerosi riferimenti ad app cinesi e alcune stringhe che corrispondono ad alcuni dispositivi Meizu. Tuttavia, non saremo in grado di giudicare il software finché non avremo il telefono nelle nostre mani. Secondo la fonte, il telefono 1 esegue Nothing OS 1, basato su Android 12. Anche gli sfondi per il telefono sono trapelati e sono ora disponibili per il download.

Sul fronte hardware, la fuga di notizie convalida fatti che circolavano da un po’. Il telefono dovrebbe utilizzare una CPU Snapdragon 778G Plus e un display AMOLED FHD+ a 120 Hz. Secondo il firmware, il device avrà un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore Samsung JN1 ultrawide da 50 MP e uno sparatutto per selfie Sony IMX471 da 16 MP.