Xiaomi 12 Lite è appena diventato disponibile nei paesi internazionali, portando con sé un prezzo basso, una fotocamera ad alta risoluzione e altre funzionalità. Xiaomi 12 Lite, che viene venduto al dettaglio per circa 400 euro, è alimentato dal processore Snapdragon 778G e viene fornito con 6 GB o 8 GB di RAM, a seconda del modello. Inoltre viene fornito con 128 GB o 256 GB di memoria UFS 2.2.

Xiaomi 12 Lite è dotato di un display AMOLED FHD da 6,55 pollici con una luminosità di picco di 950 nit e supporto per Dolby Vision, HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. C’è anche un sensore di impronte digitali integrato nel display.

Xiaomi 12 Lite arriva ufficialmente sul mercato

Uno dei componenti più intriganti per il prezzo è l’array di fotocamere, che include una fotocamera principale da 108 MP con un sensore Samsung HM2. Il backup è una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, oltre a una fotocamera selfie da 32 MP in un foro centrato sulla parte anteriore.

La scheda tecnica include una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 67 W, che dovrebbe caricare il telefono in meno di 40 minuti. La batteria da 4.300 mAh dello Xiaomi 12 Lite supporta facilmente un’intera giornata di utilizzo, mentre la ricarica rapida da 67 W alimenta fino al 100 percento della batteria in soli 41 minuti per tenerti in movimento.

Anche se questo device non sarà in grado di competere con nulla di più potente, come la serie Xiaomi 12S, sembra avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. I prezzi di Xiaomi 12 Lite partono da 399 euro per la variante da 6 GB/128 GB, 449 euro per il modello da 8 GB/128 GB e 499 euro per il modello da 8 GB/128 GB.