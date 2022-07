C’è molto di cui essere entusiasti con l’introduzione di ChromeOS 103, incluso il supporto per la condivisione nelle vicinanze e un hub telefonico migliorato con la possibilità di vedere le immagini recenti della tua raccolta. Ma c’è sempre qualcosa a cui guardare in futuro, e oggi stiamo esaminando una di queste funzionalità che consentirà agli utenti di inserire codici direttamente dalla loro solita tastiera piuttosto che fare affidamento su codici ALT, mappe dei caratteri o altre fonti per inserire lettere speciali. In effetti, gli utenti del canale Canary possono utilizzare questa scorciatoia in questo momento.

Questo suggerimento è stato condiviso su Twitter da un account chiamato C2 Productions ed è stato successivamente segnalato da Chrome Unboxed. Secondo lo screenshot pubblicato dall’utente Twitter, quando si preme a lungo un tasto, appariranno suggerimenti. Gli utenti possono utilizzare questi consigli facendo clic su di essi o selezionandoli in altro modo.

ChromeOS, l’aggiornamento è ora in beta

Questi segni, spesso noti come accenti, sono impiegati nella maggior parte delle lingue che utilizzano l’alfabeto latino diverso dall’inglese. Gli utenti del canale Canary possono abilitare il flag #allow-cros-diacritics-on-physical-keyboard-long-press andando su chrome:/flags. Molte di queste funzionalità utili di solito trascorrono molto tempo nelle fasi di pre-rilascio, ma dato che molti Chromebook non dispongono di tastierino numerico completo che ti consentono di inserire codici ALT, siamo abbastanza sicuri che questa funzione non possa venire abbastanza presto per i multilinguisti che preferiscono non cambiare lingua della tastiera troppo frequentemente.

Alcune scorciatoie da tastiera sono migliori di altre. E, sebbene non sia un’innovazione ChromeOS rivoluzionaria come alcune che abbiamo visto in passato o altre che ci aspettiamo di vedere presto, siamo fiduciosi che questa scorciatoia da tastiera renderà più facile la digitazione per milioni di utenti.