Il lancio dell’attesissimo Nothing Phone (1) si avvicina. D’altra parte, prima dell’annuncio formale, un recente leak ci ha fornito uno sguardo più approfondito al suo unboxing, rivelando alcuni aspetti interessanti nel processo.

Su Twitter, DahodianTechie è stato colui che ha pubblicato l’immagine che era stata rubata per l’unboxing. Quando si esamina l’immagine pubblicata su Twitter, si può vedere che l’azienda intende vendere lo smartphone con una cover protettiva trasparente, cosa di cui avevamo anche parlato in precedenza. Nonostante le informazioni precedenti indicassero che la custodia sarebbe trasparente, è possibile che il produttore invii la custodia trasparente con il modello bianco e la custodia fumé con la variante di colore nero.

Nothing Phone (1) arriverà domani 12 luglio

È importante sottolineare che è stato confermato che il pacchetto di vendita al dettaglio per Nothing Phone (1) non include un caricabatterie per il dispositivo. Ciò è molto probabilmente dovuto a affermazioni ambientali, dato che il telaio in alluminio e la plastica utilizzati sul dispositivo sono entrambi riciclati. Inoltre, il dispositivo utilizza plastica riciclata. L’immagine trapelata dell’unboxing non mostra nemmeno un caricabatterie, che è un altro dettaglio deludente. Per chi non lo sapesse, il Phone (1) è un dispositivo con un prezzo di fascia media che ha generato molto scalpore in vista del suo rilascio.

Sarà caratterizzato da una ricarica rapida a 33 W e sarà alimentato da un sistema su chip Qualcomm Snapdragon 778G+. Il retro del dispositivo includerà una configurazione a doppia fotocamera che consisterà in un sensore primario con una risoluzione di 50 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare. Tuttavia, l’illuminazione a LED Glyph posteriore è senza dubbio uno degli aspetti più unici che possiede.