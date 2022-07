One UI 5 è la prossima interfaccia Samsung basata su Android e ci aspettiamo una beta tra poche settimane. Secondo varie indiscrezioni, la prossima revisione software sarà pubblicata a luglio. Altri rapporti affermano che il team ha ricevuto la build del software. 9to5Google ha una nuova build. Il rapporto afferma che questa build beta è stata ottenuta da una fonte non identificata e potrebbe non essere la versione finale. Considera tutte le informazioni con le pinze, poiché alcune potrebbero non essere mai pubblicate.

9to5Google delinea tutte le nuove funzionalità nell’attuale versione beta senza un registro delle modifiche. Confronta anche One UI 5 con la sua versione precedente. Le icone delle app del pannello delle notifiche sono state ripulite. L’opacità delle impostazioni rapide è stata migliorata da One UI 4. La finestra di dialogo dei permessi è stata spostata dal basso al centro, con pulsanti colorati.

Galaxy One UI 5 è già in beta

L’app Galleria di Samsung ora ha l’OCR. L’OCR ti aiuta a copiare il testo da un’immagine della Galleria. Trova testo in immagini come Google Translate. Gli utenti possono copiare il testo dal pulsante ‘scansiona testo’ dell’immagine e incollarlo negli appunti. Bixby potrebbe farlo in passato, tramite 9to5Google. Si prevede che sarà incorporato nell’interfaccia utente della beta di Android 13, che arriverà sul Galaxy S22 Ultra.

Lo strumento Keyboard OCR ti consente di copiare e incollare testo. Supponi di voler condividere una notizia su WhatsApp. Usa la versione online dell’app invece di digitare o copiare e incollare. Gli utenti beta possono premere l’icona ‘scansiona testo’ per sostituire il cursore. Normalmente, lo tieni premuto per incollare dagli appunti, ma ora ha un pop-up ‘scansiona testo’. Entrambe le funzioni OCR sembrano essere basate su iOS. Secondo l’articolo, entrambi funzionano su One UI 5 beta.

Successivamente, Samsung sembra integrare il proprio hub per la privacy con la prossima beta, in modo simile a quello che abbiamo visto sulle beta di Android 13 su smartphone Pixel, come Pixel 6 Pro. Accede alla schermata di blocco, alla sicurezza delle app e alla biometria, tra gli altri. Le preferenze/impostazioni di One UI 4 sono ora disponibili tramite un hub nativo.