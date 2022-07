La linea di tablet V7 è stata introdotta da Honor un anno fa e ora l’azienda si sta preparando a introdurre nuove varietà dei suoi tablet economici in Cina. Queste nuove varianti saranno commercializzate con il nome Honor Tablet 8 e saranno disponibili per l’acquisto.

Le specifiche tecniche dettagliate del prossimo Honor Tablet 8 sono state portate alla luce online, segnando la svolta più recente degli eventi in questa saga. Queste specifiche danno agli utenti un’idea di cosa aspettarsi da un dispositivo disponibile a una fascia di prezzo più accessibile.

Honor Tablet 8 includerà un display 2K

Le informazioni che si è scoperto essere state compromesse suggeriscono che il prossimo tablet, che sarà disponibile con il numero di modello HEY-W09, sarà un avanzamento rispetto a quello precedente. Sebbene la dimensione del pannello non sia stata ancora decisa, avrà un display con una risoluzione dello schermo di 2K.

La CPU Qualcomm Snapdragon 680 sarà il “cervello” dietro il funzionamento dello smartphone, ma la capacità di memoria del dispositivo non ci verrà rivelata ancora per qualche giorno. Si dice che la ricarica rapida a una velocità di 22,5 watt sia supportata dal tablet, nonostante la capacità della batteria del tablet non sia attualmente nota.

Anticipiamo che l’Honor Tablet 8, insieme allo smartphone Honor x40i e alla linea di smart TV Honor Smart Screen X3, farà il suo debutto ufficiale in Cina verso la fine di questo mese. L’azienda non ha ancora annunciato la data di lancio dell’Honor Tablet 8 per il mercato cinese, ma è altamente probabile che ciò avvenga.