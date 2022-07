Questa settimana, Electronic Arts ha annunciato che il 12 luglio Apex Legends Mobile riceverà un personaggio leggendario progettato specificamente per il gioco mobile. Rhapsody è il soprannome con cui la gente la chiama, ed è un’amante della musica che lavora come DJ nel club Kómma. Sul campo di battaglia, è accompagnata da un adorabile compagno robot che si chiama Rowdy. A giudicare da ciò che abbiamo visto nella clip, Rhapsody e Rowdy dovrebbero formare una squadra potente quando si tratta di guerra.

Rhapsody è attualmente considerata una delle leggende più popolari nella scena di Apex. La sua terra natale è Kómma, che è dominata dalla multinazionale tecnologica Pythas Inc. Rhapsody è una delle leggende più famose del gioco, dopo essersi fatta strada da una vita di povertà assoluta nella squallida vita notturna del quartiere di Neon Dunes per diventare uno dei musicisti di maggior successo nel gioco.

Apex Legends Mobile, l’aggiornamento è in arrivo

Rhapsody è tenuta a competere negli Apex Games sotto la bandiera di Pythas Inc. per aiutare la sua famiglia a saldare i propri obblighi finanziari. Sua madre era una brillante ingegnere di intelligenza artificiale responsabile della creazione del robot compagno di Rhapsody, Rowdy. È stata licenziata dalla Pythas Inc. per aver scoperto i segreti dell’azienda.

Secondo EA, tutto ciò che stai vedendo ora è solo un’anteprima di ciò che sarà accessibile durante la seconda stagione. Lo sviluppatore ha promesso che ci sarà “una moltitudine di nuovo materiale, aggiunte, aggiornamenti e ribilanciamenti” apportati alle armi, ai tipi di gioco, al sistema di classificazione e ad altri elementi del gioco nel prossimo futuro.