Oggi vi parleremo del POCO X4 GT che è stato presentato dall’azienda pochi giorni fa. Il focus del marchio è sempre quello di costruire smartphone capaci e concreti ad un prezzo inferiore dei concorrenti. Dispositivi senza fronzoli che puntano solo al risultato finale.

Design e materiali:

Non molti smartphone sono allo stesso tempo convenienti e accattivanti, quindi l’approccio “less is more” di Poco è comprensibile. Utilizza plastica, non vetro o metallo, con un marchio sottile e una selezione di colori più tenue rispetto a quella a cui siamo abituati dall’azienda. Le opzioni nero, argento e blu sono tutte abbastanza anonime, ma si potrebbe dire lo stesso di molti dispositivi più costosi.

È importante sottolineare che non sembra un device economico. Il pannello posteriore leggermente arrotondato non si adatta abbastanza bene al palmo della mano ed è abbastanza pesante. Sul retro, il modulo della fotocamera posteriore sporge leggermente, ma non domina l’intero telefono come quello dell’X4 Pro 5G.

Troviamo un Jack per cuffie da 3,5 mm, che ora è una novità anche a livello base, così come il blaster IR. Non c’è la possibilità di espandere la memoria tramite Micro-SD e il sendore per le impronte digitali non si trova sotto al display. Infatti, il pulsante di accensione svolge il doppio compito. È eccessivamente sensibile fuori dagli schemi, il dispositivo si sblocca ogni volta che sfiorate il pulsante, ma potete passare a una modalità che richiede una pressione completa per l’attivazione.

Display e audio:

Il POCO X4 GT è dotato di un display LCD. Questo non vuol dire che lo schermo dell’X4 GT sia pessimo, tuttavia: ha una risoluzione di 2460 × 1080 px perfettamente nitida e a 6,6 pollici ha una dimensione decente senza diventare troppo ingombrante. La fotocamera selfie che perfora il pannello non è troppo fastidiosa e lo spessore della cornice è alla pari con la maggior parte dei telefoni in questa fascia di prezzo, con un mento leggermente pronunciato, ma non eccessivo.

Il vantaggio principale dell’LCD è una frequenza di aggiornamento più rapida, che raggiunge i 144 Hz ed è un passo avanti rispetto ai pannelli a 120 Hz che vedrete altrove. Tuttavia, è solo un miglioramento incrementale e non uno che noterai regolarmente. Un‘impostazione automatica vi consente di variare il refresh rate da una velocità all’altra per preservare la durata della batteria,in base al contenuto che state risproducendo.

Uno schermo abbastanza luminoso che la luce solare diretta non è un grosso problema, ma è molto lontano dall’attuale standard dei flagship. I video in HDR non hanno lo stesso impatto e le scene più scure sembrano grigie anziché nere. Il contrasto non è molto elevato.

I colori sono incredibilmente vivaci fuori dagli schemi, con il profilo colore Vivid che spinge i rossi e i verdi in particolare a livelli di distrazione. Le cose vanno meglio una volta che si torna all’impostazione Colore originale, che offre un migliore equilibrio e rende le immagini molto più realistiche.

Gli altoparlanti stereo sono abbastanza appesantiti per il driver down-firing nella parte inferiore del telefono. L’altoparlante dell’auricolare è considerevolmente più silenzioso e aiuta in gran parte a dare alla gamma media e alla fascia alta un po’ più di profondità rispetto a una configurazione mono.

Comparto fotogarafico:

Preferiremmo di gran lunga abbandonare gli obiettivi macro superflui e probabilmente rinunciare anche a un ultrawide se la fotocamera principale ne vedesse qualche vantaggio. Purtroppo, Poco è caduto vittima della tendenza.

La camera macro da 2 MP non ha una distanza di messa a fuoco particolarmente ravvicinata, lotta con il bilanciamento del colore e non è in grado di catturare molti dettagli. Anche il pulsante per attivarlo è sepolto in una parte diversa dell’app della fotocamera per inclusioni più utili come le modalità Notte e Ritratto, quindi è improbabile che venga molto utilizzato.

Le cose migliorano un po’ con la lente l’ultrawide, che sale fino a 8 MP e può catturare una buona quantità di dettaglio. In realtà questo è più un effetto dell’elaborazione, che non regge a un esame più attento. I colori sono OK, così come la gamma dinamica, ma è imparagonabile alla fotocamera principale che ha un sensore da 64 MP molto più capace.

Le immagini diurne sono dettagliate, con un’esposizione ben bilanciata e colori dall’aspetto naturale. Anche il bilanciamento del bianco e la gamma dinamica erano in gran parte azzeccati, con l’HDR che è riuscito a salvare una manciata di paesaggi particolarmente difficili.

L’opzione di zoom 2X dell’app della fotocamera è fondamentalmente un ritaglio del sensore principale ed è abbastanza funzionale data la natura economica del telefono. Potete anche scattare in modalità a 64 MP, anziché eseguire automaticamente il downsampling a 12 MP, e ritagliare voi stessi per un’immagine leggermente meno elaborata, anche se è un passaggio in più quando preferiremmo solo un algoritmo meno pesante.

È un peccato che non ci sia la stabilizzazione ottica dell’immagine, che ostacola le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. C’è una modalità notturna dedicata, ma avete ancora bisogno di una mano stabile per ottenere le foto pulite.

Almeno POCO ha aggiunto la registrazione video 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps: eri limitato a 1080p30 sull’X4 Pro 5G.

Prestazioni e software:

MediaTek era appannaggio di telefoni da seminterrato a buon mercato, ma quest’anno ha cambiato le cose con il Dimensity 8100. È un chip octa-core che è in grado di eguagliare lo Snapdragon 870 di fascia media per prestazioni fluide.

POCO X4 GT ha 8 GB di RAM per aiutare con il multitasking e una camera di vapore considerevole per mantenere il silicio fresco sotto sforzo. C’è abbastanza potenzaqui per eseguire Android 12 senza balbuzie o rallentamenti, anche quando si passa da un’app all’altra.

Il gaming è un piacere, con frame rate perfettamente riproducibili e con impostazioni di dettaglio ragionevoli. L’elenco dei titoli del Play Store che supportano schermi a 144 Hz non è ampio, ma su quelli che amano l’FPS di zombi Dead Trigger 2, il gameplay sembra liscio come il burro. Anche Real Racing 3 gira senza alcun minimo problema. Il dispositivo diventa bollente dopo una sessione di gioco prolungata, ma non così tanto da notare un rallentamento importante. Per i giocatori attenti al budget, c’è molto da apprezzare qui.

POCO ha fatto un buon lavoro anche sul fronte del software. Come sempre, ha esagerato un po’ con la skin in bundle, quindi l’app draw ha alcuni giochi di base di troppo e rivenditori online specifici per territorio. Fortunatamente potete eliminarli tutti. MIUI è molto meno invadente di prima, anche con icone personalizzate e una barra delle notifiche in stile Centro di controllo iOS. C’è una buona quantità di personalizzazione e la maggior parte delle app predefinite sono utili aggiunte.

Il POCO X4 GT può durare comodamente un’intera giornata di uso intenso, dallo scorrimento dei social e dalla navigazione sul Web ai giochi, dallo scatto della fotocamera all’editing video.

La ricarica rapida da 67 W sembra essere il punto debole che la maggior parte dei marchi di telefoni cinesi ha scelto per la fascia media, con 80 W e 120 W riservati ai modelli di punta. L’X4 GT non è da meno, impiegando 50 minuti per passare dall’1% al 100%. Questo lo mette comodamente davanti ai rivali premium di Samsung, Apple e Google.

Non c’è ricarica wireless, ma non è certo una sorpresa a questo prezzo. Nella confezione hai almeno un power brick e un cavo USB-C, anche se a seconda della tua posizione ambientale potrebbe non essere considerato positivo.

Conclusioni e prezzo:

Come ci si aspetta da POCO, l’X4 GT è uno smartphone perfettamente capace che mette prestazioni e prezzo al di sopra delle caratteristiche più appariscenti. L’usabilità quotidiana fa la differenza a questa estremità dello spettro degli smartphone, con alcuni modelli economici che sono poco migliori dei rifiuti elettronici. Questo non è assolutamente il caso qui.

Ci sono alcune concessioni che potrebbero scoraggiare chiunque abbia un budget maggiore, come la tecnologia dello schermo LCD, e solo una delle fotocamere posteriori merita la vostra attenzione. Tuttavia, non c’è carenza di concorrenza intorno a questo prezzo, anche da rivali di nome più grandi come Samsung e OnePlus.

Potete acquistare POCO X4 GT sia su Amazon che sul loro store ufficiale, in due configurazioni:

8 GB + 128 GB – prezzo lancio 299,90 euro;

– prezzo lancio 8 GB + 256 GB – prezzo lancio 349,90 euro;