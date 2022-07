I clienti di Google Pixel inizieranno a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di luglio sui propri dispositivi Android da oggi. Il nuovo aggiornamento di sicurezza è stato pubblicato da Google sulla sua pagina di supporto di Pixel Phone. L’aggiornamento di luglio 2022 include molte correzioni di sicurezza e l’aggiunta di nuove funzionalità di chiamata VoLTE in posizioni specifiche.

Secondo il sito Web di supporto, l’aggiornamento mensile viene distribuito a tutti gli smartphone Pixel supportati con Android 12. Il lancio dovrebbe iniziare oggi e continuare in più fasi fino alla prossima settimana. Se possiedi lo smartphone Pixel pertinente, dovresti assolutamente tenere d’occhio le impostazioni di aggiornamento del software o attendere una notifica quando l’aggiornamento OTA sarà disponibile.

Google Pixel, l’update è già disponibile

Come indicato in precedenza, l’implementazione dell’aggiornamento della sicurezza di luglio sembra essere minima, senza aggiunte significative oltre alle patch di sicurezza. Abbiamo riscontrato un calo delle funzionalità Pixel nell’aggiornamento di sicurezza del mese scorso, ma questa volta non sembra essere così. Secondo l’intero log delle modifiche, il prossimo lancio dell’aggiornamento abiliterà servizi VoLTE aggiuntivi su reti selezionate su telefoni Pixel.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono senza dubbio tra i migliori smartphone Android disponibili. Se li possiedi e vivi nelle regioni europee, mediorientali, africane o dell’Asia-Pacifico. In tale scenario, la nuova funzionalità VoLTE dovrebbe essere disponibile con l’aggiornamento corrente questa settimana, se appartieni alle reti sopra elencate.

Secondo il bollettino sulla sicurezza Android di luglio 2022, la nuova patch di sicurezza risolve tutte le vulnerabilità che incidono sui dispositivi Android. Nel seguente bollettino, Google delinea ulteriormente queste vulnerabilità utilizzando le tabelle.

Mentre alcuni di questi vengono risolti dai livelli di patch di sicurezza del 1 luglio, gli altri vengono affrontati dall’aggiornamento di sicurezza più recente del 5 luglio. Tuttavia, Google esorta i partner Android a porre rimedio ai problemi con un unico aggiornamento.