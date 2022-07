La collaborazione con Leica di Xiaomi è culminata oggi con il rilascio dei nuovi telefoni di punta Xiaomi 12S. Ma questa non è stata l’unica cosa che l’azienda ha evidenziato alla sua presentazione in Cina. Per la prima volta nella sua storia, la Mi Band ha ricevuto una variante “Pro”, soprannominata Mi Band 7 Pro.

A prima vista, il Mi Band 7 Pro sembra simile al Redmi Smart Band Pro, che è stato rilasciato l’anno scorso. Sostituisce il display a forma di pillola di Mi Band 7 con uno schermo AMOLED quadrato da 1,64 pollici con angoli arrotondati. Oltre ai colori standard in bianco e nero, il cinturino è dotato di un tradizionale meccanismo a fibbia e di una varietà di possibilità di colore a cambio rapido.

Mi Band 7 Pro arriverà tra non molto

Tuttavia, il design non è l’unico miglioramento. In verità, il Mi Band 7 Pro include alcune importanti funzionalità che mancano al dispositivo ordinario. Per cominciare, il nuovo tracker ha un chip GPS integrato anziché un GPS collegato. Cioè, può tenere traccia delle tue passeggiate, corse, routine di guida e altre attività senza che tu debba portare il telefono in tasca.

Mi Band 7 Pro include NFC sin dall’inizio. Xiaomi ha introdotto una nuova versione di Mi Band 6 con NFC in alcuni paesi l’anno scorso dopo che la variante originale mondiale non aveva la capacità. Ha senso che Xiaomi rilasci la Mi Band 7 Pro a livello globale piuttosto che l’edizione Mi Band 7 NFC. In termini di funzionalità aggiuntive, Mi Band 7 Pro, come Mi Band 7, ha un display sempre attivo con una miriade di selezioni di quadranti. È incluso anche un sensore di luce ambientale per la regolazione automatica della luminosità.

Xiaomi afferma che Mi Hand 7 Pro ha una durata della batteria di 12 giorni che può essere utilizzata in modalità pesante per sei giorni. Il cinturino è anche resistente all’acqua, con una valutazione di 5ATM. Xiaomi Mi Band 7 Pro include 117 modalità sportive che abbracciano un’ampia gamma di attività all’aperto e al chiuso. Esistono dieci modalità di corsa distinte, una delle quali monitora la frequenza cardiaca e i requisiti di andatura.

Non ci sono indicazioni sulla disponibilità globale di Mi Band 7 Pro, ma dato che Xiaomi ha offerto la Mi Band 7 a livello internazionale entro un mese dal suo lancio in Cina, potrebbe non essere lontano.