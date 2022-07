Tesla ha appena pubblicato i numeri di produzione e consegna dei veicoli del secondo trimestre per il 2022. Ecco i numeri chiave:

Consegne totali Q2 2022: 254.695

Produzione totale Q2 2022: 258.580

I numeri sono scesi appena al di sotto delle aspettative degli analisti.

Secondo un consenso compilato da Street Account di proprietà di FactSet, gli analisti si aspettavano 256.520 veicoli consegnati per il trimestre, aspettativa che ovviamente non si è avverata.

L’anno scorso, Tesla ha consegnato 201.250 veicoli nel secondo trimestre, la prima volta che ha consegnato più di 200.000 unità in un periodo di tre mesi. Nel primo trimestre del 2022, Tesla ha consegnato 310.048 veicoli.

I numeri hanno rappresentato una crescita delle vendite del 26,5% anno su base annua e una diminuzione sequenziale del 17,9%. L’azienda ha guidato una crescita media annua di circa il 50%, a lungo termine, a seconda della capacità di produzione e di altri fattori.

La società ha affermato: “Abbiamo in programma di aumentare la nostra capacità di produzione il più rapidamente possibile. In un orizzonte pluriennale, prevediamo di raggiungere una crescita media annua del 50% nelle consegne di veicoli“.

Una situazione difficile

In Cina questo trimestre, Tesla ha dovuto chiudere o consentire solo operazioni parziali nella sua fabbrica di Shanghai per settimane a causa di problemi legati al covid. (FactSet ha notato che le proiezioni di alcuni analisti sono state escluse dal consenso di StreetAccount se non hanno tenuto conto della chiusura della fabbrica di Shanghai.)

Anche altri ordini sono stati aggravati dalla brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, hanno avuto un impatto su Tesla e sull’industria automobilistica in generale durante il trimestre.

Separatamente, Tesla è alle prese con costi di costruzione e avvio della produzione in nuovi stabilimenti ad Austin, in Texas e vicino a Berlino, oltre ai suoi stabilimenti di Fremont, in California e Shanghai. Il CEO Elon Musk si è pubblicamente lamentato del fatto che le nuove fabbriche costano miliardi a Tesla, ma non sono ancora state in grado di produrre abbastanza veicoli e batterie.