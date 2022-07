Meta, casa madre di Facebook, ha deciso di chiudere ufficialmente Novi, il suo servizio relativo al trasferimento di denaro e pagamenti mediante le criptovalute. Ad annunciare ciò è stata la stessa azienda sul sito ufficiale di Novi, indicando come termine ufficiale di chiusura il 1° settembre 2022. Pertanto, l’azienda invita gli utenti a ritirare i propri soldi il prima possibile.

Quindi, l’epilogo di Novi ci fa intendere che l’esperienza di Meta non è stata affatto fortunosa nell’ambito criptovalute, dopo anche la vendita a febbraio 2022 della sua stablecoin Diem a Silvergate.

Meta: la criptovaluta ufficiale della casa madre di Facebook chiude

Calibra era inizialmente il nome del portafoglio digitale per la stablecoin di Meta. Inizialmente era nota come Libra, successivamente Diem. La moneta è stata poi abbandonata a causa delle pressioni del governo statunitense, per via “un’eccessiva concentrazione di potere” e “vantaggi nell’accesso al credito o l’uso di dati per commercializzare o limitare l’accesso ai prodotti”.

Dal 21 luglio 2022, molti utenti non potranno più aggiungere denaro ai loro conti e l’account WhatsApp e l’app Novi verranno disabilitati. Dopo la chiusura ufficiale del progetto, la cronologia delle transazioni e altri dati non saranno più accessibili all’utente.

Nonostante ciò, Meta ha dichiarato di voler riutilizzare la tecnologia per prodotti futuri – come il metaverso – “Stiamo già sfruttando gli anni investiti nel costruire le capacità di Meta sulla blockchain per introdurre nuovi prodotti, come gli oggetti da collezione digitali“, afferma Meta in un comunicato riportato da CoinDesk. E continua: “Potete aspettarvi di vedere di più da noi sul Web3, perché siamo molto ottimisti rispetto al valore che queste tecnologie possono portare alle persone e alle aziende nel metaverso“.