Samsung e Google si sono comportati come se fossero fratelli scomparsi da tempo che non si vedevano da anni e che ora stanno rientrando nella vita dell’altro. Samsung e Google hanno collaborato ad un sito Web che presenta il Galaxy S22 Ultra e il Galaxy Z Fold 3 5G e, sebbene l’enfasi sia sull’hardware Samsung, viene mostrato anche il software Google. ‘Ogni momento, ogni risata e ogni successo possono essere condivisi utilizzando le tue app Google preferite’, secondo il sito web.

Per commemorare la loro partnership in espansione, è stato creato un nuovo annuncio che mette in evidenza le competenze che ogni organizzazione offre. Il video inizia sottolineando la funzione Hum to Search accessibile nelle app Google per Android e iOS. Quando avvii l’app e chiedi a Google ‘Cos’è questa canzone?’ sarai invitato a ‘canticchiare, fischiare o cantare una melodia’ per 10-15 secondi.

Samsung e Google, make it epic

Il risultato mostra non solo la copertina, ma anche la percentuale della canzone che hai cantato. Questa funzione non è nuova, ma è presente all’inizio della pubblicità quando un partecipante a una cena cerca di ricordare una canzone che gli è rimasta bloccata nella testa. Il brano viene identificato da Google Search e inviato a un televisore Samsung.

A seguito di ulteriori prove che Samsung e Google sono la squadra migliore, appare lo slogan ‘Make it epic’ e l’annuncio si conclude con immagini del Galaxy S22 Ultra e del Galaxy Watch 4 con Google Assistant. Sembra un annuncio fantastico, ma non l’abbiamo ancora visto perché è disponibile solo nei cinema e online. Siamo sicuri che l’annuncio sarà visibile molto presto anche dagli utenti.