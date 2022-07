Lo smartphone OnePlus 10RT potrebbe essere rilasciato presto in India. Il dispositivo è stato scoperto sul sito Web di certificazione BIS indiano. Per riassumere, OnePlus 10R è stato messo in vendita per la prima volta in India a maggio. Ora, sembra che OnePlus stia per lanciare un altro smartphone nel paese. Secondo i rapporti, l’azienda si sta preparando a presentare il suo ultimo telefono di punta nel 2022. In particolare, il dispositivo potrebbe essere conosciuto come OnePlus 10T. Tuttavia, il noto leaker Mukul Sharma prevede che OnePlus rilascerà presto un altro device.

Secondo Mukul, OnePlus 10RT ha già iniziato i test interni in India. Inoltre, afferma che il sito Web della BIS ha convalidato OnePlus 10RT. Secondo il database BIS, il telefono ha il numero di modello CPH2413. Mukul ha rilasciato anche le specifiche dello smartphone OnePlus 10RT. In termini di ottica, crede che il telefono OnePlus avrà tre fotocamere sul retro. Questo potrebbe avere un sensore primario da 50 MP, secondo GSM Arena. Potrebbe esserci un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

OnePlus 10RT sarà rilasciato molto presto

La voce suggerisce che il 10RT avrà una fotocamera selfie da 16 MP. Mukul ha ora verificato a 91mobiles che il telefono sarà disponibile in due colori e che avrà un pannello AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Secondo voci precedenti, OnePlus 10T sarebbe l’ultimo prodotto di punta dell’azienda fino al 2022. Di conseguenza, l’imminente rilascio di OnePlus 10RT è estremamente scioccante.

Inoltre, si dice che OnePlus 10RT abbia ricevuto la certificazione BIS. Il numero di modello del telefono è presumibilmente CPH2413. In India sono iniziati anche i test interni per il 10RT. Poiché il 10RT ha autorizzato il sito Web di certificazione BIS, il suo arrivo in India potrebbe essere imminente. Secondo il leaker, il prossimo telefono avrebbe un display AMOLED.

Il 10RT sarà disponibile in due varianti: 8GB RAM+128GB storage e 12GB RAM+256GB storage. Il telefono potrebbe eseguire Android 12 con OxygenOS 12. Infine, Mukul prevede che OnePlus 10RT sarà disponibile in nero e verde in India.