La Ferrari SF90 Stradale è la più potente supercar mai prodotta dall’azienda di Maranello. Grazie ad una power uniti ibrida composta da un motore a combustione interna V8 da 4 litri con doppio turbo e tre motori elettrici, le prestazioni sono incredibili.

Tuttavia, la SF90 Stradale può diventare ancora più impressionante. Grazie alle personalizzazione di NOVITEC, azienda tedesca specializzata nella preparazione e messa a punto delle supercar, è possibile sbloccare ulteriori cavalli aggiuntivi.

Con un kit di potenziamento sviluppato appositamente per la vettura Ferrari, Novitec è in grado di aggiungere 109 cavalli ai 1.000 CV già sviluppato dalla supercar. Il conteggio totale porta i cavalli disponibili a 1.109, con prestazioni migliorate in tutti gli ambiti tecnici.

Ferrari SF90 Stradale diventa ancora più esclusiva e prestazionale grazie alle personalizzazioni Novitec

Infatti, Novitec ha lavorato sia sul motore endotermico ma anche sulla componente ibrida. Grazie alle nuove centraline è stato possibile modificare la pressione del turbo e i parametri dell’iniezione per rendere più potente il motore.

Non manca anche il nuovo impianto di scarico che può vantare terminali in carbonio con un diametro da 112mm. Questa soluzione ha molteplici funzioni, migliorare l’estetica, migliorare ulteriormente il sound e soprattutto migliorare la portata d’aria del motore.

Novitec ha sostituito le sospensioni con un assetto ribassato di 30mm sull’avantreno e di 25 mm sul retrotreno. Inoltre, è presente una funzione per alzare automaticamente la vettura di 40mm per superare agevolmente i dossi. Infine, i cerchi Vossen da 20 o 21 pollici donano un nuovo look alla supercar.

Sommando tutti questi interventi e considerando l’aumento dei cavalli, la Ferrari SF90 Stradale in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi. La distanza da 0 a 200 km/h viene coperta in 6,3 secondi.