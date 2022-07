Amazon vende eccellenti e-reader Kindle da oltre un decennio, una linea di prodotti che si è evoluta nella serie di tablet Amazon Fire HD. Anche se hanno molta strada da fare rispetto ad altri prodotti come iPad e Surface diffusi in tutto il mondo, la linea Fire HD è un valido concorrente. Di seguito alcuni dei motivi per cui potrebbe valere la pena acquistarne uno.

Esperienza Amazon Alexa

In quanto dispositivo Amazon, ti aspetti probabilmente che i tablet Fire HD siano pieni zeppi di funzionalità integrate ad Alexa. La serie Fire HD è reattiva e offre un facile accesso all’assistente virtuale, anche in modalità standby. Inoltre, potrai personalizzare l’esperienza complessiva con le opzioni voce e vivavoce e potrai eliminare le registrazioni vocali con pochi clic.

Design compatto

Poiché la linea Amazon Fire HD ha le sue radici negli e-reader, i dispositivi sono un po’ più portatili rispetto ad altri tablet. Con dimensioni fino a 7 pollici, hai un tablet compatto che è più facile da trasportare ovunque. Inoltre, potresti tranquillamente azionarlo con una sola mano, cosa che sembra inaudita nel panorama dei tablet oggi. I tablet Amazon Fire HD sono anche piuttosto robusti e, poiché non li utilizzerai per lavoro, probabilmente ti sentirai più a tuo agio a lasciarli senza custodia.

Tablet Amazon sono alleati dei bambini

Ogni dispositivo della gamma Fire HD fornisce l’accesso all’app Amazon Kids+ tramite Appstore, in modo da avere immediatamente accesso a un’ampia gamma di giochi, film, libri e app educative adatti ai bambini. Il servizio costa circa 5 euro al mese, ma riceverai una prova gratuita di 30 giorni per testare il prodotto prima dell’acquisto. Esistono anche due tipi di tablet Fire HD progettati specificamente per i bambini, Kids e Kids Pro, disponibili nei modelli da 7 pollici, 8 pollici e 10 pollici.

Spazio di archiviazione aggiuntivo

La serie di tablet Amazon Fire HD non ha molto spazio di archiviazione. La maggior parte offrono un modello da 16 GB e uno da 32 GB, il che non è abbastanza se stai cercando di scaricare gratuitamente un sacco di film e programmi da Amazon Prime. Fortunatamente, Amazon Fire HD 8 e 10 hanno molto spazio di archiviazione aggiuntivo. La maggior parte dei modelli ti consente di aggiungere fino a 1 TB di spazio di archiviazione con una scheda microSD aggiuntiva.

Interfaccia semplice

L’interfaccia di cui dispongono i dispositivi della linea di tablet Amazon Fire HD è davvero semplice e intuitiva. Alcuni potrebbero considerarlo un aspetto negativo. Certo, Amazon Appstore è considerevolmente più limitato del Google Play Store o dell’Apple App Store, ma se non hai bisogno di tutte quelle app, questo rende le cose molto più semplici.

Prezzi Amazon Fire HD

L’attrazione principale per la gamma di tablet Amazon Fire HD è che sono molto economici rispetto ai loro concorrenti. Se hai bisogno di un tablet per lavorare o in generale per svolgere attività complesse, cerca altro. Invece, se l’intrattenimento, i social media, consultare le e-mail, messaggi e tutto ciò che ha poche pretese sono tutto ciò di cui hai bisogno, allora fa al caso tuo. Questi dispositivi economici sono dotati di funzionalità più che sufficienti per eseguire la maggior parte delle attività del tablet, numerose funzionalità esclusive di Amazon e un design piacevolmente compatto che puoi utilizzare con una mano. Se non hai bisogno di un tablet per la produttività, non c’è motivo per cui non dovresti dare un’occhiata ai modelli.