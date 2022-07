Se vuoi sapere quanta elettricità consuma ogni ora il nostro condizionatore d’aria, il calcolo è facile. Supponiamo che il nostro condizionatore d’aria indichi che l’unità è un dispositivo da 5000 BTUh con una valutazione SEER di 10.

Ciò significa che la nostra unità A/C produrrà 5000 BTU di raffreddamento in un’ora di funzionamento. Questo significa che ci sono 10 BTU utilizzati per Wh, quindi, la formula da eseguire è questa: 5000 BTUh / 10 SEER = 500 Watt all’ora.

Quanta elettricità consuma un condizionatore d’aria in estate?

Un esempio comune che utilizziamo è presumere di avere 125 giorni di stagione di caldo, durante i quali facciamo funzionare il condizionatore d’aria per otto ore al giorno.

8 x 125 = 1000 ore di funzionamento in una stagione, quindi, per logica, 500 Wh (watt utilizzati all’ora) x 1000 (ore a stagione) = 500.000 Wh a stagione.

Quindi stiamo utilizzando 500.000 wattora di elettricità ogni estate. Ora basta dividere questo costo per 1000 per convertire la somma in Kilowatt, poiché è così che la nostra bolletta elettrica esprimerà il nostro consumo di elettricità.

Formula da svolgere: 500.000 Wh / 1000 = 500 kWh o kilowattora.

Quanti volt e ampere utilizza un condizionatore d’aria?

La potenza di un apparecchio è determinata dalla sua tensione e amperaggio. È possibile utilizzare l’etichetta gialla EnergyGuide sull’aria condizionata per determinare i volt e gli ampere utilizzati.

Usando l’etichetta sopra, ecco come puoi calcolare volt e ampere:

Calcola il consumo annuo stimato di elettricità dividendo il costo energetico annuo stimato per il costo medio nazionale dell’elettricità per kWh (questo costo dipende dal tuo gestore energetico).

Converti il ​​consumo di energia in wattora (Wh) moltiplicando i kWh dell’etichetta per 1.000, e dividi per il numero di giorni in un anno (365).

Il numero ottenuto adesso, basterà dividerlo per il numero di ore in un giorno (24), per ottenere una potenza oraria media. I condizionatori d’aria di solito utilizzano prese da 120 volt. Dividi ora i Watt per 120 volt per ottenere l’amperaggio del tuo apparecchio: per esempio 132 W / 120 V = 1,1 ampere.