Smartphone ecco quelli che non possono essere rintracciati in nessun modo

I telefoni senza sim card o qualsiasi tipo di connettività come Wifi, NFC ecc, sono inattaccabili e non rintracciabili.

Ma in generale le tue chiamate e i tuoi messaggi passano attraverso i tuoi fornitori di servizi che registrano i record delle tue connessioni in entrata e in uscita. Invece di usare VOIP Call, usa app come Telegram o Whatsapp per chiamare e inviare messaggi. I messaggi di WhatsApp sono sicuri fintanto che li elimini dal telefono tuo e del destinatario. Usare tutto questo ti rende irreperibile al 90%, ma se qualcuno vuole seriamente rintracciarti ci sono ancora il 10% di possibilità in teoria.

Ma utilizzare un telefono non hackerabile è ancora possibile. Basta non utilizzare il Wi-Fi pubblico, usare le VPN per connetterti a qualsiasi Wi-Fi o dati mobili ed evitare i social media come Facebook, Twitter, Instagram ecc dal tuo telefono a meno che la tua connessione non sia crittografata. Inoltre, bisognare tenere spento il ​​più possibile il Bluetooth, GPS, Wi-Fi, e l’NFC.

Alcuni dispositivi che sono catalogati come “irrintracciabili”

Blackberry DTEK50

Sono utilizzati principalmente da forze dell’ordine, politici, imprenditori e attivisti, ma anche altre persone possono acquistarlo, ma bisogna tenere presente che alcune funzionalità sono limitate a favore della privacy.

Silent Circle Blackphone v2 – Stealth e Private

Acquistalo per isolare tutte le tue conversazioni e assicurarti che nessun intruso intercetti le tue comunicazioni. Il dispositivo viene fornito completamente crittografato, quindi nessuna parte potrà sentire nulla, comprese chiamate, messaggi, posizione, file e molto altro.

Finney U1 – Prodotto in Svizzera

Questo è stato sviluppato da Sirin Labs, con sede in Svizzera. Funziona con tecnologia blockchain di livello militare. Inoltre, i professionisti affermano che viene fornito con un portafoglio Bitcoin senza Internet, ideale per gli investitori di criptovaluta.

Bittium Tough Mobile 2 – Encryption Empire

Un dispositivo sicuro progettato per coloro che richiedono un’elevata sicurezza, la cosa migliore è che non è possibile hackerarlo. A causa degli standard elevati, è ampiamente utilizzato dalle agenzie di sicurezza in oltre 30 paesi.

Bittium Tough Mobile

Sebbene sia precedente alla versione 2, include una funzionalità di sicurezza avanzata che garantisce che i dati siano protetti e non possano violare i furti di sicurezza.

IntactPhone R2 – Sicurezza di livello militare

Questo è uno dei dispositivi crittografati più utilizzati dagli ufficiali dell’esercito, della polizia e dell’intelligence. Viene fornito con una tecnologia di ultra-crittografia di livello militare. Questo sembra essere uno dei telefoni più sicuri al momento.

Le telefonate sono crittografate e i fornitori di servizi telefonici non possono decrittografare messaggi o altre comunicazioni anche se ascoltano tramite qualsiasi tecnologia di hacking.

La sua copertura è supportata in Asia, Europa, USA, Israele e LATAM.