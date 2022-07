L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente prorogato la propria iniziativa denominata Porta tutti in ho che permette di ricevere fino a 150 euro di ricariche omaggio.

Questa volta, rispetto a prima, per ciascuna modalità è stata fissata una data di scadenza differente, mentre arriva una una novità per ho. Tanti Amici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile proroga l’iniziativa Porta tutti in ho

Secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di ho. Tanti Amici 2.0, in questo caso il periodo di validità è stato prorogato fino al 10 Settembre 2022. Nonostante ciò, come indicato nel rispettivo regolamento ufficiale, ho. Ambassador continua ancora fino al 31 Marzo 2023. Come in precedenza, con entrambe le modalità di Porta tutti in ho., i clienti dell’operatore possono invitare conoscenti a passare a ho. Mobile, ottenendo diversi premi in regalo.

Per partecipare a ho. Tanti Amici 2.0, ciascun cliente ho. Mobile ha a disposizione un link dedicato unico e identificativo. Il link in questione va inviato direttamente ai propri amici, che a loro volta dovranno accedere all’indirizzo per richiedere una nuova SIM ho. Mobile, con o senza richiesta di portabilità. Si specifica inoltre che l’attivazione della SIM, da effettuare come detto tramite il link dedicato, può avvenire sia con consegna a domicilio che con ritiro e pagamento nelle edicole convenzionate.

Con la modalità ho. Tanti Amici 2.0, i clienti dell’operatore possono invitare fino a 10 amici, ricevendo una ricarica omaggio di 5 euro per ogni amico che passa a ho. Mobile. In questo modo, ogni cliente può ottenere fino a 50 euro di ricariche, mentre per ogni invitato è prevista una singola ricarica omaggio pari a 5 euro. Per scoprire maggiori dettagli o leggere il regolamento completo, visitate il sito ufficiale dell’operatore.