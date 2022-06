Un elenco segreto di smartphone quasi gratis attende gli utenti che vogliono effettivamente avvicinarsi al mondo dell’elettronica di Unieuro, data la presenza di prezzi da primato, ed anche una lunghissima selezione di modelli in offerta.

Il risparmio è praticamente certo da Unieuro, grazie sopratutto ad una buona varietà di sconti molto speciali e prezzi da non perdere assolutamente di vista, i prodotti sono acquistabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, senza però trascurare la presenza della più importante riduzione sul sito ufficiale, dove si trova anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: le follie sono incredibili, ecco i prezzi più attesi

Spendere così poco è davvero facilissimo da Unieuro, la nuova campagna promozionale riparte da dove si era fermata le scorse settimane, arrivando a proporre al pubblico la possibilità di accedere ai migliori prodotti, dietro il pagamento di un contributo non troppo elevato. In particolare notiamo finalmente la presenza dell’eccellente Samsung Galaxy S22, acquistabile con un esborso di 799 euro, passando anche per il più costoso e performante Oppo Find X5, il cui prezzo sale addirittura a 999 euro.

Volendo invece cercare di ridurre la spesa finale da sostenere, mantenendo però inalterate le prestazioni, ecco arrivare i vari Xiaomi 11T Pro, disponibile al prezzo di soli 629 euro, oppure anche Motorola Edge 30 Pro, in vendita nello stesso periodo ad una cifra che non supera i 700 euro.