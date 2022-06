Sono tanti i titoli che Netflix ha lanciato in questo 2022, dai sequel di serie amatissime (e attesissime) dal pubblico come Bridgerton 2 o Stranger Things 4 a nuovi debutti.

Ma, oltre alle novità, il 2022 ha visto anche la cancellazione di numerose serie TV che non hanno ottenuto il pass per una nuova stagione. Scopriamone insieme qualcuna.

Netflix: ecco le serie TV che termineranno nel 2022

Manca ancora l’ufficializzazione ma sembra quasi certo che non rivedremo Sandra Oh nei panni di rettrice su Netflix. The chair, infatti, sembra proprio non avrà un futuro dato lo scarso successo della prima stagione debuttata su Netflix lo scorso agosto 2021. Vi ricordate Archive 81? Il thriller tra i primi nuovi debutto del 2022? Ecco questa serie, che sembrava avere un gran potenziale, in realtà non ha ottenuti i risultati sperari e non avrà un continuo.

Anche l’adattamento della serie di romanzi bestseller per ragazzi Il club delle baby sitter di Ann M. Martin, non avrà una nuova stagione. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020, creata da Rachel Shukert, ma, dopo la seconda stagione, la serie non proseguirà. Anche Space Force è tra le serie che Netflix ha cancellato in questo 2022. Lo show ha dovuto affrontare grandi tagli al budget e un trasferimento a Vancouver nella speranza di ridurre i costi ma, nonostante questo, non è riuscito a soddisfare le aspettative di Netflix in fatto di visualizzazioni.

Ha provato ad arrivare a una terza stagione ma non ce l’ha fatta. Gentefied, la serie comica sulla storia dei cugini latini, non avrà un continuo. Anche se negli Stati Uniti ha raggiunto la top 10 di Netflix, è rimasta in classifica solo per 9 giorni, non abbastanza per ottenere un rinnovo.