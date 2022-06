I prezzi del volantino Carrefour sono decisamente più bassi del normale, proprio in questi giorni si ha la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti molto speciali, con risparmio garantito su ogni singolo acquisto effettuato, sebbene il focus sulla telefonia mobile sia più mirato verso la fascia bassa.

Gli utenti che vorranno effettivamente approfittare degli sconti, devono comunque sapere che i prezzi sono bassi solo ed esclusivamente per coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, in nessun modo sarà possibile fruire delle medesime promozioni tramite il sito ufficiale o altre proposte. Al netto di quanto appena scritto, i dispositivi sono interamente distribuiti nella variante no brand, che prevede anche la garanzia di 24 mesi.

Carrefour: offerte per tutti i gusti

Questo splendido volantino di Carrefour spazia tra tantissime categorie merceologiche, atterrando nel mondo dell’elettronica mobile con una riduzione applicata sul singolo Samsung Galaxy A02s. Il prodotto viene commercializzato ad un prezzo che non supera i 119 euro, fermo restando essere uno dei migliori del momento, per rapporto qualità/prezzo, anche se non è il più recente della serie.

Nel caso in cui non lo conosciate, ricordiamo esser un prodotto che presenta un ampio display LCD da 6,5 pollici di diagonale (con risoluzione HD+), passando anche per 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (è completamente espandibile), per finire con una batteria dalla capacità quasi unica, raggiunge ben 5000mAh, e garantisce un’ottima autonomia generale.