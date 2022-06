Le forze russe stanno usando mine antiuomo in Ucraina causando vittime civili, oltre a interrompere la produzione alimentare, ha affermato Human Rights Watch in un rapporto pubblicato oggi. La Russia è l’unica parte in conflitto nota per aver utilizzato mine antiuomo vietate.

Il rapporto di 19 pagine, “L’uso delle mine antiuomo in Ucraina“, descrive in dettaglio sette tipi di mine antiuomo che le forze russe in Ucraina hanno utilizzato dall’invasione totale del 24 febbraio 2022. L’Ucraina sembra rispettare i suoi obblighi come membro del trattato internazionale che vieta le mine antiuomo, che ha ratificato nel dicembre 2005.

“L’uso sfacciato delle mine antiuomo da parte della Russia in un paese che ha esplicitamente proibito queste armi non ha precedenti e merita una forte condanna globale“, ha affermato Steve Goose, direttore delle armi di Human Rights Watch, presidente della Campagna internazionale per vietare le mine antiuomo, premio Nobel per la pace nel 1997. “Le mine antiuomo non dovrebbero mai essere utilizzate a causa della loro inevitabile minaccia a lungo termine per la vita e i mezzi di sussistenza dei civili“.

Le mine antiuomo sono progettate per essere fatte esplodere dalla presenza, dalla vicinanza o dal contatto di una persona. Violano il diritto umanitario internazionale perché causano vittime sia tra civili che tra combattenti. La Russia non ha aderito al bando delle mine del 1997 firmato dai 164 paesi, che vieta in modo completo le mine antiuomo e richiede la distruzione delle scorte, lo sgombero delle aree minate e l’assistenza alle vittime.

Diversi tipi di mine prodotte da produttori statali in Russia sono state utilizzate per la prima volta in combattimento in Ucraina, ha affermato Human Rights Watch. Uno realizzato nel 2021 è la mina antiuomo POM-3, che una volta attivata si lancia a un’altezza compresa tra 1 e 1,5 metri, quindi esplode a mezz’aria, producendo frammenti letali fino a circa 16 metri di distanza. La miniera è dotata di una spoletta sismica sensibile che la rende incline a esplodere quando viene avvicinata, nonché di una funzione di autodistruzione che fa esplodere la miniera dopo un certo periodo.

Sono vietate e non andrebbero utilizzate a prescindere

Durante l’attuale conflitto armato, sembra che anche le forze russe e ucraine abbiano utilizzato mine anti-veicolo, progettate per danneggiare o distruggere veicoli inclusi carri armati e veicoli corazzati da combattimento. Il Trattato sulla messa al bando delle mine non proibisce le mine anti-veicolo o le mine a detonazione comandata (telecomandate), mentre altri accordi internazionali prevedono deboli restrizioni al loro utilizzo.

Le prove indicano che l’uso delle mine sta influenzando la produzione agricola in Ucraina. L’uso di veicoli agricoli nei campi e sui sentieri e strade rurali è diventata un’attività ad alto rischio in Ucraina. In un incidente, un impiegato agricolo è stato ferito mentre arava i campi vicino alla città di Kharkiv a metà maggio, quando il suo trattore ha fatto esplodere una mina antivehicle TM-62 piazzata dalle forze russe.

I residenti locali hanno detto a Human Rights Watch che quando le forze russe si sono ritirate dall’area, non hanno ripulito le mine, contrassegnato l’area o fornito alcun avvertimento.

Ci sono prove che le forze russe in Ucraina abbiano anche teso trappole esplosive attivabili tramite sensori. Il Trattato sulla messa al bando delle mine proibisce in modo completo, in ogni circostanza, tutti i tipi di ordigni esplosivi di questo genere, indipendentemente dalle loro caratteristiche tecniche, longevità o tipo di fabbricazione (improvvisata o fabbricata in fabbrica).

Nel 2014-2015, le forze sostenute dalla Russia nell’Ucraina orientale hanno utilizzato mine nelle regioni di Donetsk e Luhansk e sporadicamente negli anni successivi. Non ci sono informazioni credibili sul fatto che le forze governative ucraine abbiano utilizzato mine antiuomo nel conflitto precedente o in quello attuale.