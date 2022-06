Trony riesce sicuramente ad avere la meglio su tutte le altre realtà del territorio nazionale, data la presenza di un volantino pieno zeppo di occasioni molto speciali, con le quali riuscire a spendere poco o niente, anche se con qualche piccola limitazione.

Quest’ultime non riguardano l’accessibilità sul territorio, estesa ad un numero imprecisato di punti vendita in Italia, senza differenze regionali o di appartenenza (in termini di soci), ma sopratutto per le scorte effettivamente disponibili. Essendo a tutti gli effetti di natura un SottoCosto, è bene ricordare che i prezzi bassi sono limitati ad un numero ridotto di dispositivi, i quali potrebbero terminare molto prima del previsto.

Trony: tutti gli sconti che nessuno si aspettava

Il SottoCosto parte con il proporre all’utente la possibilità di pagare a rate a partire dal mese di Settembre 2022, in modo da riuscire a dilazionare il pagamento, posticipandolo dopo l’Estate. Per quanto riguarda le promozioni legate al mondo degli smartphone, le offerte sono davvero tantissime, e molto varie, il focus è mirato più che altro sulla fascia intermedia, con smartphone del calibro di Galaxy A52s a 299 euro, ma anche Oppo A94, Oppo Find X3 Lite, Oppo Reno6, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32, Honor X7, Honor X8, Realme 9i e Oppo A16.

Volendo invece puntare più in alto, precisamente verso i top di gamma del momento, l’occhio cade irrimediabilmente su Galaxy S22, disponibile a soli 849 euro, senza però dimenticarsi dell’incredibile Apple iPhone 13, nella variante da 128GB, in vendita a 799 euro.