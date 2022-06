Disney+ ha recentemente confermato alcuni tra i nuovi titoli che debutteranno in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming nel 2022-2023. Alcuni di essi li conosciamo già mentre altri sono delle vere e proprie novità.

La lista è davvero lunga e include produzioni come The Patient, con Steve Carell e Domhnall Gleeson, e Fleishman is in Trouble, basato sul romanzo bestseller del New York Times con Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes e Adam Brody. Scopriamo insieme le più attese.

Disney Plus: ecco alcuni titoli in arrivo

L’attesissima Welcome to Wrexham, la docuserie di Rob McElhenney e Ryan Reynolds arriverà su Disney+ nel corso dell’anno. Tra le serie esclusive che debutteranno sulla piattaforma streaming nei prossimi 12 mesi ci sono Mike, dal team di Tonya, The Old Man, con Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat oltre alle nuove stagioni di American Horror Stories e Reservation Dogs.

Inoltre, nei prossimi 12 mesi in Italia debutteranno tre nuove produzioni originali italiane, come la quarta stagione della serie cult comedy BORIS, The Good Mothers, e la docuserie ‘Ndrangheta, World Wide Mafia. Tra i nuovi film che debutteranno quest’anno ci sono The Princess, con Joey King dal il 1° luglio, Not Okay dal 29 luglio e Prey, una novità assoluta nel franchise di Predator, che debutterà il 5 agosto, oltre a Rosaline con Kaitlyn Dever, che arriverà più avanti nel corso dell’anno.

Menzione particolare per Limitless con Chris Hemsworth, la nuova serie National Geographic per la quale non abbiamo ancora una data precisa, ma che sarà disponibile su Disney+ entro i prossimi 12 mesi. Che dire, non vediamo l’ora di scoprire tutti questi contenuti nel corso di quest’anno e del prossimo!.