Lo scorso 22 giugno 2022 ho. Mobile, operatore virtuale e secondo brand consumer di Vodafone Italia, ha festeggiato i suoi primi 4 anni anni dal debutto nel mercato italiano della telefonia mobile.

Il lancio ufficiale dell’operatore semivirtuale ho., che appartiene alla società VEI era avvenuto esattamente il 22 Giugno 2018 quando, a meno di un mese dall’arrivo di Iliad in Italia, è stata messa online sul suo sito ufficiale la prima offerta lancio. Scopriamo maggiori dettagli.

ho.Mobile arriva al suo quarto compleanno

Stando a quanto riportato da Vodafone nei suoi ultimi dati finanziari presentati a Maggio 2022, a quasi quattro anni dal lancio sul mercato della telefonia mobile italiano il brand ho. Mobile ha ormai raggiunto i 2,8 milioni di clienti. Nello stesso periodo del 2021, a ridosso del suo terzo compleanno, i clienti dell’operatore virtuale si attestavano a 2,5 milioni.

Ecco il testo del post con cui l’operatore ha festeggiato il proprio compleanno: “Oggi è un giorno bellissimo, sai perché? Perché ho. compie 4 anni, anche grazie a te. E se ci scrivi un messaggino di auguri nei commenti saremo ancora più contenti“. A parte questo post sui social in occasione dl suo quarto compleanno, ho. Mobile non ha lanciato delle particolari iniziative per l’anniversario dal debutto.

L’operatore, ha però lanciato la promozione ho. Summer Cashback, che prevede la ricezione automatica di una ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro al primo rinnovo. L’iniziativa è valida sia nei negozi che online per i clienti che richiederanno l’attivazione di una nuova SIM ho. fino al 30 Giugno 2022, salvo cambiamenti.