Le offerte di Coop e Ipercoop non lasciano davvero scampo a Esselunga, in questi giorni l’azienda è stata in grado di presentare al pubblico una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, anche su smartphone o tecnologia.

Gli acquisti presentano i soliti “limiti” a cui siamo stati abituati nel passato, ovvero possono essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che i prezzi sono comprensivi della solita garanzia di 24 mesi, da esercitare entro il periodo indicato, sempre nelle medesime location di acquisto.

Coop e Ipercoop: offerte per tutti i gusti solo oggi

Il volantino di Coop e Ipercoop è assolutamente incredibile, proprio perché le aziende sono state in grado di riuscire ad assecondare le richieste dei consumatori, arrivando a proporre un’offerta molto speciale, applicata anche su uno smartphone di fascia alta. Stiamo parlando del bellissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo in promozione corrisponde solamente a 839 euro, e rappresenta la più valida alternativa su cui fare affidamento (la variante è da 128GB).

Volendo invece puntare su modelli decisamente più economici, e con sistema operativo Android, ecco arrivare TCL 20Y e Realme C25Y, entrambi proposti ad un prezzo finale che non supera i 200 euro di spesa. I dettagli del volantino, ad ogni modo, sono raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.