Per alcuni ex clienti di Vodafone sarà disponibile nuovamente da attivare un’offerta super interessante. Si tratta della promo denominata Vodafone Special 100 Digital Edition ed è possibile attivarla anche recandosi presso i negozi fisici aderenti. Quest’ultima offre ben 100 giga di traffico per navigare e tanto altro. Vediamo brevemente di cosa si tratta.

Vodafone propone per i suoi ex clienti la promo Vodafone Special 100 Digital Edition

Il noto operatore telefonico rosso sta nuovamente proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’offerta mobile denominata Vodafone Special 100 Digital Edition tramite una nuova campagna SMS. Con la promo in questione sono inclusi minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri, SMS senza limiti e 100 GB di traffico dati con connettività 4G. Il costo mensile è invece di 9,99 euro. Ecco di seguito il messaggio inviato dall’operatore:

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 29 Settembre 2021.”

Per attivarla basterà recarsi presso un negozio fisico aderente oppure recandosi sul sito ufficiale di Vodafone tramite il link presente nel messaggio. Si tratta comunque di un’offerta personalizzata e per questo il messaggio e i costi potrebbero variare leggermente da ex cliente a ex cliente. In questo caso, ad esempio, non sono previsti né costo di attivazione né costo della scheda SIM.