Nelle ultime ore Mark Zuckerberg ha finalmente annunciato una funzione che tutti noi aspettavamo da molto tempo. Stiamo parlando della possibilità di trasferire le chat da Android ad iPhone.

E in realtà non si parla solo di chat, ma di tutte le informazioni solitamente salvate sul vostro smartphone Android. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: ora è possibile trasferire le chat da Android ad iPhone

A dare l’annuncio è stato lo stesso Zuckerberg attraverso un post ufficiale, dove ha confermato che si trattava di una delle funzioni più richieste dagli utenti. Il CEO di Meta ha annunciato l’arrivo della funzionalità che permetterà appunto di trasferire chat, foto, video e messaggi vocali da smartphone Android a iPhone, il tutto mantenendo la crittografia end-to-end che caratterizza WhatsApp.

Qualche mese fa era arrivata la funzione che permetteva di passare il backup di WhatsApp da iPhone ad una selezione di smartphone Android. Finalmente si potrà fare anche l’operazione opposta. Può sembrare strano, ma c’è chi ha il timore di effettuare il passaggio da una piattaforma all’altra anche per fattori come questi. Il trasferimento delle chat di WhatsApp da una piattaforma all’altra è da sempre un tema molto sentito dall’utenza, e sapere che ci sono servizi di messaggistica come Telegram che permettono di farlo senza grossi problemi non gioca certo a favore del servizio di casa Meta.

Per poter effettuare il passaggio delle chat di WhatsApp da Android ad iPhone dovrete avere almeno Android 5.0 e un iPhone aggiornato alla versione iOS 15.5. Considerato che iOS 16 è in beta non è detto che il trasferimento funzioni a dovere sulla nuovissima versione dell’SO di iPhone. Non servirà il cavo per effettuare il trasferimento, ma entrambi gli smartphone dovranno essere collegati ad un alimentatore ed essere connessi alla stessa Wi-Fi.