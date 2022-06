Se hai difficoltà nell’ acquistare scarpe online, la nuova funzione di Amazon ora ti aiuterà a provare le scarpe virtualmente.

La funzione interattiva consentirebbe agli utenti di testare come appariranno un paio di scarpe a se stessi da tutte le angolazioni. Ciò aiuterebbe gli utenti a prendere una decisione comodamente da casa o in viaggio.

Con la funzione Virtual Try-on per le scarpe, gli utenti possono accedere all’app Amazon, quindi toccare il pulsante “Virtual Try-On” sotto l’immagine del prodotto e puntare la fotocamera del proprio dispositivo mobile verso i piedi per vedere come le scarpe potrebbero calzare.

I clienti possono quindi muovere i piedi per vedere come stanno le scarpe da ogni angolazione. Gli utenti possono cambiare i colori delle calzature selezionate scorrendo il carosello di opzioni senza mai uscire dall’esperienza AR.

Un servizio molto comodo

Gli utenti possono anche scattare una foto della scarpa virtuale che stanno provando e condividerle con gli amici tramite i social media.

“L’obiettivo di Amazon Fashion è creare esperienze innovative che rendano lo shopping di moda online più facile e piacevole per i clienti“, ha affermato Muge Erdirik Dogan, presidente di Amazon Fashion.

“Siamo entusiasti di presentare Virtual Try-On for Shoes, in modo che i clienti possano provare migliaia di modelli di marchi che conoscono e amano a loro piacimento, ovunque si trovino. Non vediamo l’ora di ascoltare e imparare dal feedback dei clienti mentre continuiamo a migliorare l’esperienza ed espandersi a più marchi e stili.”

La funzionalità delle scarpe Amazon Virtual Try-On sarà disponibile per i clienti negli Stati Uniti e in Canada, per il momento.