Euronics prova a seguire le orme di Trony, gettando nella mischia uno spettacolare volantino che spinge fortissimo sulla capacità degli utenti di acquistare nuovi prodotti, senza però limitarne la scelta a specifiche categorie o fasce di prezzo di appartenenza.

L’accesso alla campagna promozionale è idealmente aperto a tutti, sebbene sia importante sottolineare le differenze in termini di soci di appartenenza, e quindi territoriali. Il consiglio è di valutare sempre con attenzione la presenza della campagna presso il negozio più vicino alla propria residenza.

Euronics: queste sono le nuove offerte più pazze

Euronics replica a Trony con il suo Sconto IVA, in alcuni punti vendita in Italia, infatti, è possibile affidarsi ad una rateizzazione senza interessi, applicabile nel momento in cui si dovesse scegliere uno dei prodotti effettivamente contrassegnati. La riduzione sarebbe pari al 18,04% del prezzo originario di listino, con applicazione immediata sullo stesso scontrino; da notare, comunque, non corrispondere a buoni sconto o rimborsi particolari, ma ad uno sconto immediato.

Nel caso in cui si scegliesse infine uno dei prodotti appositamente contrassegnati, è previsto anche il cosiddetto Doppio Sconto IVA, con riduzione finale pari al 36,08% del listino del periodo. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale di Euronics, non ci resta che rimandarvi direttamente al sito ufficiale, dove potrete trovare tutte le combinazioni, e le offerte migliori del momento, raccolte in comodissime pagine facilmente sfogliabili da tutti i consumatori in Italia.