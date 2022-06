L’azienda italiana Ferrero è stata al centro di casi clamorosi dove molti suoi prodotti sono stati ritirati dal mercato per rischio salmonella. Tuttavia, nell’occhio del ciclone non è finita solo Ferrero e pare che anche altre aziende abbiano ricevuto dei richiami dal Ministero della Salute.

I prodotti non sono venduti all’estero questa volta, ma nei nostri supermercati. La situazione sta diventando difficile, tanto che l’EFSA (European food safety authority) ha deciso di avviare un’indagine approfondita anche in Italia. C’è il sospetto che nelle aziende nostrane non si badi alle norme di sicurezza.

Salmonella in altri prodotti: ecco quali

Se avete acquistato questi prodotti, non consumateli. Infatti, il Ministero della Salute, oltre a predisporre il ritiro precauzionale, allerta i consumatori anche a non mangiare questi prodotti, poiché il rischio di contrarre la salmonella è davvero molto elevato.

Il ritiro precauzionale questa volta è avvenuto per alcuni snack. Infatti, pare che ad essere coinvolti stavolta siano le gallette di riso ricoperte da uno strato di cioccolata, chiamate “Rice Cakes”. I prodotti sono commercializzati dalla Strauss-Elite, con stabilimenti in Israele. Tuttavia, sono venduti anche in Italia dall’azienda BET KOSHER SAS di Roma.

Ecco i lotti e le scadenze dei prodotti che hanno subito il ritiro precauzionale: