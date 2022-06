Guidare mentre si utilizza un telefono è una condizione potenzialmente pericolosa, motivo per cui le aziende stanno tentando di sviluppare soluzioni che consentano agli utenti di accedere ad app importanti rimanendo il più sicuro possibile. Google ora se ne sta sbarazzando. Il software Android Auto per schermi telefonici ha fornito agli utenti Android un’interfaccia di guida sicura durante la guida.

La fine dell’app è arrivata, come riportato per la prima volta da 9to5Google. Con il rilascio di Android 12, Google ha rivelato nell’ottobre 2021 che l’app Android Auto per gli schermi dei telefoni sarebbe stata gradualmente eliminata a favore di una nuova modalità di guida dell’Assistente Google. Molti utenti, tuttavia, hanno continuato a utilizzare il programma utile e familiare.

Android Auto avrà presto un sostituto

Gli attuali utenti di Android Auto stanno iniziando a ricevere notifiche simili a quella caricata dall’utente Reddit u/firstrta che afferma che ‘Android Auto per telefono cesserà di funzionare a breve’. Sebbene la modalità di guida dell’Assistente Google non sia un sostituto perfetto, è un’alternativa più sicura all’utilizzo del telefono durante la guida. Abilitare la modalità di guida dell’Assistente Google è semplice e può farti risparmiare tempo nel tuo prossimo viaggio.

Quindi, mentre Google sta interrompendo una versione di Android Auto, ne sta ancora sviluppando un’altra che funzionerà con tutti i migliori telefoni Android. Coloro che possiedono automobili compatibili con Android Auto possono continuare a utilizzare il servizio come prima. Google ha anche tenuto una sessione dedicata al servizio durante Google I/O a maggio, quando ha rivelato diversi aggiornamenti pianificati per Android Auto.